Наймодніші кольори волосся, які варто спробувати у 2025 році

Жінка фарбує волосся. Фото: Freepik

Якщо нова стрижка не принесла того самого бажаного відчуття легкості, можливо, час замислитись про оновлення кольору волосся. Іноді саме фарбування може подарувати вам свіжий подих змін та зарядити енергією.

Новини.LIVE розповість про кілька трендових ідей, які точно привернуть вашу увагу.

Читайте також:

Як варто пофарбуватись у 2025 році

Бронзово-медовий

Цей відтінок асоціюється із золотими промінчиками сонця та літнім затишком. Бронзово-медовий балаяж — це ідеальний вибір для тих, хто хоче додати волоссю глибини та оживити колір. Він гармонійно підходить як для темного, так і для світлого волосся, роблячи його більш яскравим і живим.

Медовий балаяж. Фото з Istagram

Праліне

Праліне — це відтінок, що нагадує солодку комбінацію горіхів і золота. Він досягається завдяки тонким світлим золотавим пасмам, переплетеним із насиченим горіхово-каштановим кольором. Найбільше пасує брюнеткам, додаючи образу блиску і свіжості.

Праліне. Фото з Istagram

Лакриця

Для шанувальників глибоких, насичених кольорів лакричний чорний стане справжнім відкриттям. Це не просто чорний, а колір з ефектом блиску, який робить волосся розкішним і доглянутим.

Чорне волосся. Фото з Istagram

Кашеміровий рудий

Цей відтінок, який можна порівняти з кольором морквяного пирога, поєднує в собі нотки кориці та насиченого червоного. Він має яскравий вигляд, але не надто кричущо, тому підходить як для власниць теплого, так і холодного підтону шкіри.

Якщо ви шукаєте щось незвичайне, але водночас елегантне, кашеміровий рудий — саме те, що потрібно.

Яскравий рудий. Фото з Istagram

Ковбойська мідь

Цей колір об’єднує теплий коричневий, насичений рудий і легкий червоний відтінки. Завдяки такій багатошаровості він має природний вигляд, але з ноткою шику. Не дивно, що багато знаменитостей обирають саме ковбойську мідь, адже вона додає яскравості образу, залишаючись стриманою та елегантною.

Рудий колір волосся. Фото з Istagram

Обираючи новий колір волосся, пам’ятайте, що головне — це ваше відчуття комфорту й гармонії. Тренди можуть змінюватись, але задоволення від свого вигляду — це поза модою.

Раніше ми писали про те, яка нова стрижка буде мати попит у 2025 році.

Також ми повідомляли, які зачіски після 40 років не варто робити жінкам.