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Трендовые стрижки, которые всегда в моде — подойдут всем

9 декабря 2024 16:03
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижки, что подходят всем — универсальные варианты для любого возраста
Стрижка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Некоторые прически прибавляют возраста, другие же, наоборот, делают нас моложе. Но есть и подходящие абсолютно всем, независимо от даты в паспорте. Эти универсальные стрижки выглядят стильно и в 20, и после 40 лет.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Каскад — для тех, кто любит легкость и объем

Каскад — это выбор многих знаменитостей. Его главное преимущество — универсальность. Благодаря слоям разной длины, эта стрижка освежает лицо, придает образу объема и той самой "изюминки", которая так нужна современной женщине. Каскад можно носить с челкой или без — оба варианта выглядят гармонично. Все зависит от вашего вкуса и желания.

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 1
Стрижка каскад. Фото из Instagram

Прямой срез до ключиц — акцент на изящество

Ключицы — это одна из самых элегантных зон женского тела, и прямой срез до их уровня прекрасно подчеркивает эту часть. Эта стрижка подходит для разных типов лица. Для вытянутых форм можно добавить легкое наслоение или челку на уровне скул. 

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 2
Прямой срез до ключиц. Фото из Instagram

Боб — всегда в моде

Классический боб — это прическа, которая подходит всем. Независимо от типа волос она выглядит элегантно. Вьющиеся локоны или прямые тонкие волосы — боб подчеркивает текстуру и придает выразительности. Асимметричный вариант этой прически станет отличным выбором для тех, кто хочет выглядеть ярко и современно.

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 3
Дженнифер Энистон со стрижкой боб. Фото из Instagram

Пикси — для смелых и стильных

Стрижка пикси всегда выглядит современно и придает образу романтичности. Главное условие для этого стиля — ровная длина волос по всей голове. Такой вариант легко укладывать, и он отлично подчеркивает черты лица.

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 4
Стрижка пикси. Фото из Instagram

Каре — всегда актуально

Каре остается вневременной классикой. Его можно носить на среднюю или короткую длину, подворачивая кончики внутрь или наружу. Добавьте челку — прямую или асимметричную — и стрижка засияет новыми красками. 

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 5
Каре. Фото из Instagram

Гарсон — стильный минимализм

Гарсон — это выбор для тех, кто любит короткие стрижки. Главное внимание здесь на челке: она может быть длинной или короткой. Именно челка помогает сделать образ младше и более утонченным. Звезды выбирают гарсон за его практичность и стильность.

Трендовые стрижки, которые всегда в моде – подойдут всем - фото 6
Стрижка гарсон. Фото из Instagram

Каждая из этих стрижек доказывает, что стиль не имеет возрастных ограничений. Выбирайте то, что подходит именно вам, и оставайтесь очаровательными в любом возрасте!

Раньше мы писали о том, какие три прически плохо влияют на внешней вид после 40.

Также мы сообщали, какие прически вызывают неприятные эмоции у мужчин.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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