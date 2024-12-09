Стрижки, что подходят всем — универсальные варианты для любого возраста

Стрижка. Фото: Freepik

Некоторые прически прибавляют возраста, другие же, наоборот, делают нас моложе. Но есть и подходящие абсолютно всем, независимо от даты в паспорте. Эти универсальные стрижки выглядят стильно и в 20, и после 40 лет.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Каскад — для тех, кто любит легкость и объем

Каскад — это выбор многих знаменитостей. Его главное преимущество — универсальность. Благодаря слоям разной длины, эта стрижка освежает лицо, придает образу объема и той самой "изюминки", которая так нужна современной женщине. Каскад можно носить с челкой или без — оба варианта выглядят гармонично. Все зависит от вашего вкуса и желания.

Стрижка каскад. Фото из Instagram

Прямой срез до ключиц — акцент на изящество

Ключицы — это одна из самых элегантных зон женского тела, и прямой срез до их уровня прекрасно подчеркивает эту часть. Эта стрижка подходит для разных типов лица. Для вытянутых форм можно добавить легкое наслоение или челку на уровне скул.

Прямой срез до ключиц. Фото из Instagram

Боб — всегда в моде

Классический боб — это прическа, которая подходит всем. Независимо от типа волос она выглядит элегантно. Вьющиеся локоны или прямые тонкие волосы — боб подчеркивает текстуру и придает выразительности. Асимметричный вариант этой прически станет отличным выбором для тех, кто хочет выглядеть ярко и современно.

Дженнифер Энистон со стрижкой боб. Фото из Instagram

Пикси — для смелых и стильных

Стрижка пикси всегда выглядит современно и придает образу романтичности. Главное условие для этого стиля — ровная длина волос по всей голове. Такой вариант легко укладывать, и он отлично подчеркивает черты лица.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Каре — всегда актуально

Каре остается вневременной классикой. Его можно носить на среднюю или короткую длину, подворачивая кончики внутрь или наружу. Добавьте челку — прямую или асимметричную — и стрижка засияет новыми красками.

Каре. Фото из Instagram

Гарсон — стильный минимализм

Гарсон — это выбор для тех, кто любит короткие стрижки. Главное внимание здесь на челке: она может быть длинной или короткой. Именно челка помогает сделать образ младше и более утонченным. Звезды выбирают гарсон за его практичность и стильность.

Стрижка гарсон. Фото из Instagram

Каждая из этих стрижек доказывает, что стиль не имеет возрастных ограничений. Выбирайте то, что подходит именно вам, и оставайтесь очаровательными в любом возрасте!

Раньше мы писали о том, какие три прически плохо влияют на внешней вид после 40.

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