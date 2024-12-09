Стрижки, что подходят всем — универсальные варианты для любого возраста

Трендовые стрижки, которые всегда в моде — подойдут всем
Некоторые прически прибавляют возраста, другие же, наоборот, делают нас моложе. Но есть и подходящие абсолютно всем, независимо от даты в паспорте. Эти универсальные стрижки выглядят стильно и в 20, и после 40 лет.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Каскад — для тех, кто любит легкость и объем
Каскад — это выбор многих знаменитостей. Его главное преимущество — универсальность. Благодаря слоям разной длины, эта стрижка освежает лицо, придает образу объема и той самой "изюминки", которая так нужна современной женщине. Каскад можно носить с челкой или без — оба варианта выглядят гармонично. Все зависит от вашего вкуса и желания.
Прямой срез до ключиц — акцент на изящество
Ключицы — это одна из самых элегантных зон женского тела, и прямой срез до их уровня прекрасно подчеркивает эту часть. Эта стрижка подходит для разных типов лица. Для вытянутых форм можно добавить легкое наслоение или челку на уровне скул.
Боб — всегда в моде
Классический боб — это прическа, которая подходит всем. Независимо от типа волос она выглядит элегантно. Вьющиеся локоны или прямые тонкие волосы — боб подчеркивает текстуру и придает выразительности. Асимметричный вариант этой прически станет отличным выбором для тех, кто хочет выглядеть ярко и современно.
Пикси — для смелых и стильных
Стрижка пикси всегда выглядит современно и придает образу романтичности. Главное условие для этого стиля — ровная длина волос по всей голове. Такой вариант легко укладывать, и он отлично подчеркивает черты лица.
Каре — всегда актуально
Каре остается вневременной классикой. Его можно носить на среднюю или короткую длину, подворачивая кончики внутрь или наружу. Добавьте челку — прямую или асимметричную — и стрижка засияет новыми красками.
Гарсон — стильный минимализм
Гарсон — это выбор для тех, кто любит короткие стрижки. Главное внимание здесь на челке: она может быть длинной или короткой. Именно челка помогает сделать образ младше и более утонченным. Звезды выбирают гарсон за его практичность и стильность.
Каждая из этих стрижек доказывает, что стиль не имеет возрастных ограничений. Выбирайте то, что подходит именно вам, и оставайтесь очаровательными в любом возрасте!
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