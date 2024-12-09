Стрижки, що підходять усім — універсальні варіанти для різного віку

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім
Деякі зачіски додають віку, інші ж, навпаки, роблять нас молодшими. Але є й такі, що пасують абсолютно всім, незалежно від дати у паспорті. Ці універсальні стрижки мають стильний вигляд і у 20, і після 40 років.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Каскад — для тих, хто любить легкість і об'єм
Каскад — це вибір багатьох знаменитостей. Його головна перевага — універсальність. Завдяки шарам різної довжини, ця стрижка освіжає обличчя, додає образу об’єму і тієї самої "родзинки", яка так потрібна сучасній жінці. Каскад можна носити з чубчиком чи без — обидва варіанти мають гармонійний вигляд. Усе залежить від вашого смаку і бажання.
Прямий зріз до ключиць — акцент на витонченість
Ключиці — це одна з найелегантніших зон жіночого тіла, і прямий зріз до їхнього рівня чудово підкреслює цю частину. Ця стрижка підходить для різних типів обличчя. Для витягнутих форм можна додати легке нашарування або чубчик на рівні вилиць.
Боб — завжди в моді
Класичний боб — це зачіска, яка пасує всім. Незалежно від типу волосся, вона має елегантний вигляд. Кучеряві локони чи пряме тонке волосся — боб підкреслює текстуру і додає виразності. Асиметричний варіант цієї зачіски стане чудовим вибором для тих, хто хоче мати яскравий і сучасний вигляд.
Піксі — для сміливих і стильних
Стрижка піксі завжди має сучасний вигляд і додає образу романтичності. Головна умова для цього стилю — рівна довжина волосся по всій голові. Такий варіант легко укладати, і він чудово підкреслює риси обличчя.
Каре — завжди актуальне
Каре залишається позачасовою класикою. Його можна носити на середню або коротку довжину, підвертаючи кінчики всередину чи назовні. Додайте чубчик — прямий чи асиметричний — і стрижка засяє новими фарбами.
Гарсон — стильний мінімалізм
Гарсон — це вибір для тих, хто любить короткі стрижки. Головна увага тут на чубчику: він може бути довгим або коротким. Саме чубчик допомагає зробити образ молодшим і більш витонченим. Зірки обирають гарсон за його практичність і стильність.
Кожна з цих стрижок доводить, що стиль не має вікових обмежень. Обирайте те, що пасує саме вам, і залишайтеся чарівними у будь-якому віці!
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