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Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім

9 грудня 2024 16:03
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стрижки, що підходять усім — універсальні варіанти для різного віку
Стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Деякі зачіски додають віку, інші ж, навпаки, роблять нас молодшими. Але є й такі, що пасують абсолютно всім, незалежно від дати у паспорті. Ці універсальні стрижки мають стильний вигляд і у 20, і після 40 років.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Каскад — для тих, хто любить легкість і об'єм

Каскад — це вибір багатьох знаменитостей. Його головна перевага — універсальність. Завдяки шарам різної довжини, ця стрижка освіжає обличчя, додає образу об’єму і тієї самої "родзинки", яка так потрібна сучасній жінці. Каскад можна носити з чубчиком чи без — обидва варіанти мають гармонійний вигляд. Усе залежить від вашого смаку і бажання.

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 1
Стрижка каскад. Фото з Instagram

Прямий зріз до ключиць — акцент на витонченість

Ключиці — це одна з найелегантніших зон жіночого тіла, і прямий зріз до їхнього рівня чудово підкреслює цю частину. Ця стрижка підходить для різних типів обличчя. Для витягнутих форм можна додати легке нашарування або чубчик на рівні вилиць. 

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 2
Прямий зріз до ключиць. Фото з Instagram

Боб — завжди в моді

Класичний боб — це зачіска, яка пасує всім. Незалежно від типу волосся, вона має елегантний вигляд. Кучеряві локони чи пряме тонке волосся — боб підкреслює текстуру і додає виразності. Асиметричний варіант цієї зачіски стане чудовим вибором для тих, хто хоче мати яскравий і сучасний вигляд.

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 3
Дженніфер Еністон зі стрижкою боб. Фото з Instagram

Піксі — для сміливих і стильних

Стрижка піксі завжди має сучасний вигляд і додає образу романтичності. Головна умова для цього стилю — рівна довжина волосся по всій голові. Такий варіант легко укладати, і він чудово підкреслює риси обличчя.

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 4
Стрижка піксі. Фото з Instagram

Каре — завжди актуальне

Каре залишається позачасовою класикою. Його можна носити на середню або коротку довжину, підвертаючи кінчики всередину чи назовні. Додайте чубчик — прямий чи асиметричний — і стрижка засяє новими фарбами.

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 5
Каре. Фото з Instagram

Гарсон — стильний мінімалізм

Гарсон — це вибір для тих, хто любить короткі стрижки. Головна увага тут на чубчику: він може бути довгим або коротким. Саме чубчик допомагає зробити образ молодшим і більш витонченим. Зірки обирають гарсон за його практичність і стильність.

Трендові стрижки, які завжди в моді — підійдуть усім - фото 6
Стрижка гарсон. Фото з Instagram

Кожна з цих стрижок доводить, що стиль не має вікових обмежень. Обирайте те, що пасує саме вам, і залишайтеся чарівними у будь-якому віці!

Раніше ми писали про те, які три зачіски погано впливають на зовнішній вигляд після 40

Також ми повідомляли, які зачіски викликають негативні емоції у чоловіків.

мода тренди жінки стрижки краса

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