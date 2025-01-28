Брюки, которые полюбят все в 2025 году — тренды нового сезона

Штаны. Фото: Freepik

Мода всегда движется вперед, и 2025 год не станет исключением. Новые тренды в брюках сочетают комфорт, стиль и уникальные детали, которые помогут выделить каждого.

Новини.LIVE расскажет, какие брюки носить в этом году.

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Трендовые брюки 2025 года

Джинсы оверсайз

Джинсы — это бессмертная классика, которая всегда находит способ нас удивить. В 2025 году главным хитом станут ультрабольшие джинсы с длинными штанинами, полностью закрывающими обувь. Комбинировать их можно с чем угодно — от легких блуз до простых маек. Такие джинсы добавляют образу расслабленности и смелости, поэтому экспериментируйте на полную.

Джинсы в стиле оверсайз. Фото из Instagram

Брюки клеш

Фасон клеш продолжает держаться на пике популярности благодаря своему легкому бохо-шарму. В 2025 году этот стиль снова будет господствовать. Выбирайте брюки любой длины: от элегантных в пол до дерзких укороченных. Для создания гармоничного образа советуем носить их с обувью на каблуке, но и другие варианты вполне уместны.

Джинсы клеш. Фото из Instagram

Коричневые кожаные брюки

Кожа всегда добавляет образу уверенности и шарма. В 2025 году коричневые кожаные брюки станут главным выбором для стильных экспериментов даже в летнюю жару. Модными будут прямые силуэты, модели клеш и даже мешковатые варианты в стиле унисекс. Главное — выбирайте то, что подходит именно вам, и создавайте свои неповторимые луки.

Кожаные брюки. Фото из Instagram

Белые брюки

Белые брюки весной и летом — это настоящая классика, но в 2025 году они засияют по-новому. Кремово-белые оттенки — главный акцент сезона. Лучший выбор — светлые total looks с белыми брюками, обувью и аксессуарами. Это выглядит нежно, стильно и всегда уместно.

Белые штаны. Фото из Instagram

Таким образом, в этом сезоне мода дает простор для творчества и смелых решений. Не бойтесь добавлять собственные акценты и экспериментировать с новыми стилями.

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