Штани, які полюблять усі у 2025 році — тренди нового сезону

Штани. Фото: Freepik

Мода завжди рухається вперед, і 2025 рік не стане винятком. Нові тренди в штанах поєднують комфорт, стиль та унікальні деталі, які допоможуть виділити кожного.

Новини.LIVE розповість, які штани носити цього року.

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Трендові штани 2025 року

Джинси оверсайз

Джинси — це безсмертна класика, яка завжди знаходить спосіб нас здивувати. У 2025 році головним хітом стануть ультравеликі джинси з довгими штанинами, що повністю закривають взуття. Комбінувати їх можна з будь-чим — від легких блуз до простих майок. Такі джинси додають образу розслабленості та сміливості, тому експериментуйте на повну.

Джинси у стилі оверсайз. Фото з Instagram

Штани кльош

Фасон кльош продовжує триматися на піку популярності завдяки своєму легкому бохо-шарму. У 2025 році цей стиль знову пануватиме. Вибирайте штани будь-якої довжини: від елегантних до підлоги до зухвалих укорочених. Для створення гармонійного образу радимо носити їх із взуттям на підборах, але й інші варіанти цілком доречні.

Джинси кльош. Фото з Instagram

Коричневі шкіряні штани

Шкіра завжди додає образу впевненості та шарму. У 2025 році коричневі шкіряні штани стануть головним вибором для стильних експериментів навіть у літню спеку. Модними будуть прямі силуети, моделі кльош і навіть мішкуваті варіанти в стилі унісекс. Головне — обирайте те, що підходить саме вам, і створюйте свої неповторні луки.

Шкіряні штани. Фото з Instagram

Білі штани

Білі штани навесні та влітку — це справжня класика, але в 2025 році вони засяють по-новому. Кремово-білі відтінки — головний акцент сезону. Найкращий вибір — світлі total looks із білими штанами, взуттям та аксесуарами. Це має ніжний, стильний і завжди доречний вигляд.

Білі штани. Фото з Instagram

Таким чином, цього сезону мода дає простір для творчості та сміливих рішень. Не бійтеся додавати власні акценти та експериментувати з новими стилями.

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