Штани, які полюблять усі у 2025 році — тренди нового сезону

Трендові штани 2025 року — стильні ідеї на кожен день
Мода завжди рухається вперед, і 2025 рік не стане винятком. Нові тренди в штанах поєднують комфорт, стиль та унікальні деталі, які допоможуть виділити кожного.
Новини.LIVE розповість, які штани носити цього року.
Трендові штани 2025 року
Джинси оверсайз
Джинси — це безсмертна класика, яка завжди знаходить спосіб нас здивувати. У 2025 році головним хітом стануть ультравеликі джинси з довгими штанинами, що повністю закривають взуття. Комбінувати їх можна з будь-чим — від легких блуз до простих майок. Такі джинси додають образу розслабленості та сміливості, тому експериментуйте на повну.
Штани кльош
Фасон кльош продовжує триматися на піку популярності завдяки своєму легкому бохо-шарму. У 2025 році цей стиль знову пануватиме. Вибирайте штани будь-якої довжини: від елегантних до підлоги до зухвалих укорочених. Для створення гармонійного образу радимо носити їх із взуттям на підборах, але й інші варіанти цілком доречні.
Коричневі шкіряні штани
Шкіра завжди додає образу впевненості та шарму. У 2025 році коричневі шкіряні штани стануть головним вибором для стильних експериментів навіть у літню спеку. Модними будуть прямі силуети, моделі кльош і навіть мішкуваті варіанти в стилі унісекс. Головне — обирайте те, що підходить саме вам, і створюйте свої неповторні луки.
Білі штани
Білі штани навесні та влітку — це справжня класика, але в 2025 році вони засяють по-новому. Кремово-білі відтінки — головний акцент сезону. Найкращий вибір — світлі total looks із білими штанами, взуттям та аксесуарами. Це має ніжний, стильний і завжди доречний вигляд.
Таким чином, цього сезону мода дає простір для творчості та сміливих рішень. Не бійтеся додавати власні акценти та експериментувати з новими стилями.
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