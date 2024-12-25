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Трендовые штаны 2025 — как и с чем их носить этой зимой

25 декабря 2024 18:20
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем носить модные брюки 2025 года.
Брюки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Брюки всегда были неотъемлемой частью гардероба, но в 2025 году они становятся настоящим хитом моды, придавая каждому образу стильности и индивидуальности. Однако следует уметь правильно их сочетать с другой одеждой.

Новини.LIVE расскажет, какие фасоны будут на пике популярности и с чем их носить.

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Брюки с низкой талией

В 2025 году брюки с низкой талией возвращаются в моду, напоминая о стиле нулевых. Их можно сочетать с укороченными топами, легкими блузами или даже классическими рубашками, заправленными небрежно, чтобы создать непринужденный образ.

Для завершения лука выбирайте массивные кроссовки или грубые ботинки — это придаст дерзости и свободы образу.

Брюки с низкой талией возвращаются в моду
Брюки с низкой талией. Фото: Instagram

Прямые штаны

Классика всегда актуальна, а прямые брюки из костюмной ткани или шерсти в этом году просто необходимы в гардеробе. Их легко комбинировать с базовыми вещами: например водолазками, рубашками или объемными жакетами.

Для более расслабленного образа попробуйте добавить кроссовки и футболку, а для вечерних выходов — выберите шелковый топ и туфли на каблуке.

Прямые брюки подходят для классических образов.
Прямые брюки с блузкой. Фото: Instagram

Кожаные штаны

Кожаные брюки помогут создать образ, привлекающий внимание. Их можно носить с объемными свитерами, приталенными жакетами или легкими блузами из шифона. Это сочетание грубости и нежности выглядит особенно эффектно. Обувь на массивной подошве или ботильоны станет идеальным завершением.

Относительно цветов — экспериментируйте! Классический черный, насыщенный шоколад или даже изумрудный — выбор за вами.

Кожа снова в тренде
Кожаные брюки. Фото: Instagram

Расклешенные брюки

Расклешенные модели остаются любимцами среди модников. В 2025 году они выглядят особенно стильно в сочетании с укороченными жакетами, водолазками или блузами с акцентными деталями.

Расклешенные брюки можно дополнить разной одеждой
Расклешенные брюки. Фото: Instagram

Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть талию, и выберите ботильоны или туфли с квадратным носом — эти детали сделают образ завершенным.

Раньше мы писали о том, какие брюки могут стать идеальной альтернативой джинсам.

Также мы сообщали, какие штаны подойдут для любого события.

мода одежда тренды стиль штаны

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18:59 Авиакатастрофа в Казахстане — появилось видео из салона самолета

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:58 Новая почта предупредила о фейковых письмах от имени компании

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