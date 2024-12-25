С чем носить модные брюки 2025 года.

Брюки. Фото: Freepik

Брюки всегда были неотъемлемой частью гардероба, но в 2025 году они становятся настоящим хитом моды, придавая каждому образу стильности и индивидуальности. Однако следует уметь правильно их сочетать с другой одеждой.

Новини.LIVE расскажет, какие фасоны будут на пике популярности и с чем их носить.

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Брюки с низкой талией

В 2025 году брюки с низкой талией возвращаются в моду, напоминая о стиле нулевых. Их можно сочетать с укороченными топами, легкими блузами или даже классическими рубашками, заправленными небрежно, чтобы создать непринужденный образ.

Для завершения лука выбирайте массивные кроссовки или грубые ботинки — это придаст дерзости и свободы образу.

Брюки с низкой талией. Фото: Instagram

Прямые штаны

Классика всегда актуальна, а прямые брюки из костюмной ткани или шерсти в этом году просто необходимы в гардеробе. Их легко комбинировать с базовыми вещами: например водолазками, рубашками или объемными жакетами.

Для более расслабленного образа попробуйте добавить кроссовки и футболку, а для вечерних выходов — выберите шелковый топ и туфли на каблуке.

Прямые брюки с блузкой. Фото: Instagram

Кожаные штаны

Кожаные брюки помогут создать образ, привлекающий внимание. Их можно носить с объемными свитерами, приталенными жакетами или легкими блузами из шифона. Это сочетание грубости и нежности выглядит особенно эффектно. Обувь на массивной подошве или ботильоны станет идеальным завершением.

Относительно цветов — экспериментируйте! Классический черный, насыщенный шоколад или даже изумрудный — выбор за вами.

Кожаные брюки. Фото: Instagram

Расклешенные брюки

Расклешенные модели остаются любимцами среди модников. В 2025 году они выглядят особенно стильно в сочетании с укороченными жакетами, водолазками или блузами с акцентными деталями.

Расклешенные брюки. Фото: Instagram

Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть талию, и выберите ботильоны или туфли с квадратным носом — эти детали сделают образ завершенным.

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