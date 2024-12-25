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Трендові штани 2025 — як і з чим їх носити цієї зими

25 грудня 2024 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим носити модні штани 2025 року — стильні образи з фото
Штани. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Штани завжди були невід’ємною частиною гардероба, але у 2025 році вони стають справжнім хітом моди, додаючи кожному образу стильності й індивідуальності. Проте варто вміти правильно їх поєднувати з іншим одягом.

Новини.LIVE розповість, які фасони будуть на піку популярності та з чим їх носити.

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Штани з низькою талією

У 2025 році штани з низькою талією повертаються в моду, нагадуючи про стиль нульових. Їх можна поєднувати з укороченими топами, легкими блузами або навіть класичними сорочками, заправленими недбало, щоб створити невимушений образ.

Для завершення лука обирайте масивні кросівки або грубі черевики — це додасть зухвалості й свободи образу.

Штани з низькою талією повертаються в моду
Штани з низькою талією. Фото: Instagram

Прямі штани 

Класика завжди актуальна, а прямі штани з костюмної тканини чи вовни цього року просто необхідні у гардеробі. Їх легко комбінувати з базовими речами: наприклад, водолазками, сорочками або об’ємними жакетами.

Для більш розслабленого образу спробуйте додати кросівки і футболку, а для вечірніх виходів — оберіть шовковий топ і туфлі на підборах.

Прямі штани підходять для класичних образів
Прямі штани з блузкою. Фото: Instagram

Шкіряні штани 

Шкіряні штани допоможуть створити образ, який привертає увагу. Їх можна носити з об’ємними светрами, приталеними жакетами або легкими блузами з шифону. Це поєднання грубості й ніжності має по-особливому ефектний вигляд. Взуття на масивній підошві чи ботильйони стане ідеальним завершенням.

Щодо кольорів — експериментуйте! Класичний чорний, насичений шоколад чи навіть смарагдовий — вибір за вами.

Шкіра знову в тренді
Шкіряні штани. Фото: Instagram

Розкльошені штани

Розкльошені моделі залишаються улюбленцями серед модників. У 2025 році вони мають особливо стильний вигляд у поєднанні з укороченими жакетами, водолазками або блузами з акцентними деталями.

Розкльошені штани можна доповнити різним одягом
Розкльошені штани. Фото: Instagram

Додайте ремінь, щоб підкреслити талію, і оберіть ботильйони чи туфлі з квадратним носом — ці деталі зроблять образ завершеним.

Раніше ми писали про те, які штани можуть стати ідеальною альтернативою джинсам.

Також ми повідомляли, які штани підійдуть для будь-якої події.

мода одяг тренди стиль штани

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18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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