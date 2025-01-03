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Трендовые носки 2025 – какие модели в моде этого сезона

3 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные носки 2025 – стильные идеи для вашего образа.
Носки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Социальные сети буквально изменили наши представления о моде, а также носки стали объектом внимания блогеров и инфлюенсеров. Они интегрируют яркие, стильные или даже провокационные носки в свои образы, показывая, как эти простые аксессуары могут стать главной изюминкой.

Новини.LIVE расскажет, к каким образам подходят носки.

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Высокие носки — больше, чем спорт

Высокие носки, еще недавно ассоциировавшиеся только со спортивными костюмами, теперь носят даже с классическими костюмами. Их смело комбинируют с кроссовками, шортами или даже юбками. Это прекрасный способ сделать образ более расслабленным, но стильным.

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Высокие носки. Фото с Instagram

Яркие цвета и неординарные паттерны

В этом сезоне модники выбирают носки в смелых цветах — розовый, зеленый, желтый — все, чтобы привлечь внимание. Что касается дизайна, то в тренде горох, полоски, геометрические рисунки и даже анималистические принты. Такие носки придают образу настроения и демонстрируют вашу индивидуальность.

Минимализм для классических образов

Для любителей сдержанных решений в моде всегда остаются однотонные варианты — черные, белые или серые носки. Они подходят к любой одежде и не отвлекают внимание от основного образа.

Неожиданная, но популярная комбинация этого сезона — носки с туфлями. Чтобы выглядеть элегантно, выбирайте модели с тонкими, аккуратными текстурами. Это идеальный вариант для тех, кто хочет придать своему стилю нотку неординарности.

Трендовые носки 2025 – какие модели в моде этого сезона - фото 2
Черные носки подходят ко всему. Фото с Instagram

Носки для любых ситуаций

Официальные мероприятия

Для вечерних событий или деловых встреч стилисты советуют обращать внимание на классические носки без лишних деталей. Предпочитайте нейтральные цвета, которые гармонично впишутся в ваш образ.

Носки можно одевать даже на официальные мероприятия
Носки под туфли. Фото с Instagram

Эксперименты на каждый день

Не бойтесь экспериментировать! Носки с яркими рисунками или необычными фактурами прекрасно дополнят вашу повседневную одежду. Это простой способ сделать даже базовый лук более интересным.

Рекомендации от стилистов

Эксперты советуют: носки — это аксессуар, который может подчеркнуть вашу уникальность. Попробуйте сочетать их с разными стилями, ищите новые комбинации. Самое главное — носить то, что вам нравится и в чем вы чувствуете себя уверенно.

Раньше мы писали о том, какой необычный аксессуар обожает Зеленская.

Также мы сообщали, какой аксессуар будет в тренде в 2025 году.

 

мода тренды аксессуары стиль 2025 год

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