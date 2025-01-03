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Трендові шкарпетки 2025 — які моделі у моді цього сезону

3 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні шкарпетки 2025 — стильні ідеї для вашого образу
Шкарпетки. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Соціальні мережі буквально змінили наші уявлення про моду, і навіть шкарпетки стали об'єктом уваги блогерів та інфлюенсерів. Вони інтегрують яскраві, стильні або навіть провокаційні шкарпетки у свої образи, демонструючи, як ці прості аксесуари можуть стати головною родзинкою.

Новини.LIVE розповість, до яких образів пасують шкарпетки. 

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Високі шкарпетки — більше, ніж спорт

Високі шкарпетки, які ще недавно асоціювались лише зі спортивними костюмами, тепер носять навіть із класичними костюмами. Їх сміливо комбінують із кросівками, шортами чи навіть спідницями. Це чудовий спосіб зробити образ більш розслабленим, але водночас стильним.

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Високі шкарпетки. Фото з Instagram

Яскраві кольори та неординарні патерни

Цього сезону модники обирають шкарпетки у сміливих кольорах – рожевий, зелений, жовтий — усе, щоб привернути увагу. Що стосується дизайну, у тренді горох, смужки, геометричні малюнки та навіть анімалістичні принти. Такі шкарпетки додають образу настрою і демонструють вашу індивідуальність.

Мінімалізм для класичних образів

Для поціновувачів стриманих рішень у моді завжди залишаються однотонні варіанти — чорні, білі або сірі шкарпетки. Вони підходять до будь-якого одягу та не відвертають увагу від основного образу.

Несподівана, але популярна комбінація цього сезону — шкарпетки з туфлями. Щоб мати елегантний вигляд, обирайте моделі з тонкими, акуратними текстурами. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче додати своєму стилю нотку неординарності.

Трендові шкарпетки 2025 — які моделі у моді цього сезону - фото 2
Чорні шкарпетки пасують до усього. Фото з Instagram

Шкарпетки для будь-яких ситуацій

Офіційні заходи

Для вечірніх подій чи ділових зустрічей стилісти радять звертати увагу на класичні шкарпетки без зайвих деталей. Віддавайте перевагу нейтральним кольорам, які гармонійно впишуться у ваш образ.

Шкарпетки можна одягати навіть на офіційні заходи
Шкарпетки під туфлі. Фото з Instagram

Експерименти на кожен день

Не бійтеся експериментувати! Шкарпетки з яскравими малюнками або незвичайними фактурами чудово доповнять ваш повсякденний одяг. Це простий спосіб зробити навіть базовий лук більш цікавим.

Рекомендації від стилістів

Експерти радять: шкарпетки — це аксесуар, який може підкреслити вашу унікальність. Спробуйте поєднувати їх із різними стилями, шукайте нові комбінації. Найголовніше — носити те, що вам подобається і в чому ви відчуваєте себе впевнено.

Раніше ми писали про те, який незвичайний аксесуар обожнює Зеленська.

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