Самые модные ремни 2025 — тренды, которые стоит попробовать

Ремень. Фото: Pixabay

Ремень больше не просто практичная вещь, которая удерживает брюки на месте. Теперь он — главный герой образа, что появляется в самых неожиданных местах: подчеркивает вырез на топах, украшает юбки, даже становится частью обуви и сумок. 2025 год официально делает пояс ключевым аксессуаром, и модницы уже взяли это на вооружение.

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Тонкий ремень

Иногда именно мелкая деталь делает образ завершенным. Тонкий ремень — это та самая штриховка, которая добавляет элегантности даже простому аутфиту. Его легко сочетать с юбкой-карандаш, блейзером или даже пальто. Бренды как Prada, Hermès и Peter Do уже показали этот тренд на подиумах, а вслед за ними его подхватили стильные девушки по всему миру.

Тонкий ремень. Фото из Instagram

Ремень на талии — возвращение к классике

Ностальгия по 2000-м принесла нам низкие джинсы и ремни, которые лежат на бедрах, но 2025-й возвращает классику: пояс на талии снова в центре внимания. Его носят с топами, платьями и даже поверх жакетов. Чтобы сделать образ интереснее, стоит выбрать модель с эффектной застежкой или необычным декором.

Ремень на талии. Фото из Instagram

Коричневый ремень

Если в гардеробе есть один пояс, который стоит беречь, это классический коричневый. Он безупречно сочетается как с джинсами, так и с бермудами или широкими брюками. Датские модницы давно сделали этот ремень своим фаворитом, а их модные решения — всегда на шаг впереди.

Коричневый ремень. Фото из Instagram

Максиремень — больше, чем аксессуар

Противоположность тонкому поясу — широкий, массивный ремень, который становится главным акцентом образа. В Копенгагене модницы не ограничиваются одним поясом — они носят сразу несколько, создавая эффект корсета. Чем объемнее — тем лучше!

Ремень. Фото из Instagram

В 2025 году ремень — это больше, чем аксессуар. Он формирует стиль, добавляет изюминку и помогает расставлять правильные акценты.

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