Наймодніші ремені 2025 — тренди, які варто спробувати

Ремінь. Фото: Pixabay

Ремінь більше не просто практична річ, яка утримує штани на місці. Тепер він — головний герой образу, що з'являється в найнесподіваніших місцях: підкреслює виріз на топах, прикрашає спідниці, навіть стає частиною взуття та сумок. 2025 рік офіційно робить пояс ключовим аксесуаром, і модниці вже взяли це на озброєння.

Новини.LIVE розповість, що варто придбати.

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Тонкий ремінь

Іноді саме дрібна деталь робить образ завершеним. Тонкий ремінь — це та сама штриховка, яка додає елегантності навіть простому аутфіту. Його легко поєднати зі спідницею-олівець, блейзером або навіть пальтом. Бренди як Prada, Hermès та Peter Do вже показали цей тренд на подіумах, а слідом за ними його підхопили стильні дівчата по всьому світу.

Тонкий ремінь. Фото з Instagram

Ремінь на талії — повернення до класики

Ностальгія за 2000-ми принесла нам низькі джинси та ремені, які лежать на стегнах, але 2025-й повертає класику: пояс на талії знову в центрі уваги. Його носять з топами, сукнями та навіть поверх жакетів. Щоб зробити образ цікавішим, варто обрати модель з ефектною застібкою або незвичайним декором.

Ремінь на талії. Фото з Instagram

Коричневий ремінь

Якщо в гардеробі є один пояс, який варто берегти, це класичний коричневий. Він бездоганно поєднується як із джинсами, так і з бермудами або широкими штанами. Данські модниці давно зробили цей ремінь своїм фаворитом, а їхні модні рішення — завжди на крок попереду.

Коричневий ремінь. Фото з Instagram

Максіремінь — більше, ніж аксесуар

Протилежність тонкому поясу – широкий, масивний ремінь, який стає головним акцентом образу. У Копенгагені модниці не обмежуються одним поясом — вони носять одразу кілька, створюючи ефект корсета. Чим об’ємніше — тим краще!

Ремінь. Фото з Instagram

У 2025 році ремінь — це більше, ніж аксесуар. Він формує стиль, додає родзинку і допомагає розставляти правильні акценти.

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