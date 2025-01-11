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Трендовые украшения для волос 2025 — они покорят ваши сердца

11 января 2025 08:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные аксессуары для волос, которые выбирают все в 2025 году
Девушка с короной на голове. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Модные тренды 2025 года диктуют свои правила, и без стильных украшений для волос теперь никуда. Они придают образу особый шарм, а прическе — завершенный вид.

Новини.LIVE расскажет, что выбрать, чтобы выглядеть стильно.

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Крабик-бабочка

Этот маленький аксессуар буквально покоряет модниц! Легкий в использовании и надежный, ведь хорошо держится на волосах, не скользя.

Крабик-бабочка станет отличным выбором для любого стиля: от будничного пучка до праздничных локонов. Он добавляет образу нотки женственности и утонченности, делая вашу прическу действительно особенной. Идеальный аксессуар на каждый день и для вечерних мероприятий.

Крабик для волос - универсальная вещь на каждый день
Крабик-бабочка. Фото из Instagram

Банты

Они подходят для любого стиля и могут легко превратить обычную прическу в произведение искусства. Маленькие или большие, яркие или сдержанные — вы точно найдете вариант на свой вкус.

Банты добавят каждому образу немного романтизма
Бант в волосах. Фото из Instagram

Большие резинки для волос

Резинки с массивными декоративными элементами — мастхэв 2025 года. Они не только функциональны, но и выступают стильным акцентом в вашей прическе. С такими резинками даже обычный хвост будет выглядеть оригинально.

Большие резинки подойдут на каждый день
Резинки. Фото из Instagram

Обручи

Минималистичные обручи станут вашим любимым аксессуаром в 2025 году. Особенно популярными будут однотонные модели, которые идеально подходят для весенних образов. Они добавляют изящества и при этом остаются практичными.

Минималистичные обручи выглядят изысканно
Обручи. Фото из Instagram

Яркие заколки

Об обычных невидимках можно забыть — в тренде заколки со стильным декором. Металлические, под золото или серебро, или же украшенные камнями — они не только фиксируют волосы, но и становятся ярким акцентом в образе.

Заколки могут иметь очень оригинальный вид
Оригинальные заколки. Фото из Instagram

Выбирайте те аксессуары, которые соответствуют вашему стилю, и смело экспериментируйте с прическами. Тогда в 2025 году ваш образ будет не только стильным, но и неповторимым.

Ранее мы писали о том, как ухаживала за волосами известная императрица.

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мода аксессуары волосы стиль 2025 год

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08:02 В Донецкой области полиция угрожала водителю ТЦК — что решил суд

07:56 В порту Новороссийск прогремела серия мощных взрывов — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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