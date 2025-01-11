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Трендові прикраси для волосся 2025 — вони підкорять ваші серця

11 січня 2025 08:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні аксесуари для волосся, які обирають усі у 2025 році
Дівчина з короною на голові. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Модні тренди 2025 року диктують свої правила, і без стильних прикрас для волосся тепер нікуди. Вони додають образу особливого шарму, а зачісці – завершеного вигляду.

Новини.LIVE розповість, що обрати, щоб мати стильний вигляд.

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Крабик-метелик

Цей маленький аксесуар буквально підкорює модниць! Легкий у використанні та надійний, адже добре тримається на волоссі, не ковзаючи.

Крабик-метелик стане чудовим вибором для будь-якого стилю: від буденного пучка до святкових локонів. Він додає образу нотки жіночності та витонченості, роблячи вашу зачіску дійсно особливою. Ідеальний аксесуар на кожен день та для вечірніх заходів.

Крабик для волосся - універсальна річ на кожен день
Крабик-метелик. Фото з Instagram

Банти

Вони підходять для будь-якого стилю і можуть легко перетворити звичайну зачіску на витвір мистецтва. Маленькі чи великі, яскраві чи стримані — ви точно знайдете варіант на свій смак.

Банти додадуть кожному образу трохи романтизму
Бант у волоссі. Фото з Instagram

Великі резинки для волосся

Резинки із масивними декоративними елементами – мастхев 2025 року. Вони не лише функціональні, але й виступають стильним акцентом у вашій зачісці. З такими резинками навіть звичайний хвіст матиме оригінальний вигляд.

Великі резинки підійдуть на кожен день
Резинки. Фото з Instagram

Обручі

Мінімалістичні обручі стануть вашим улюбленим аксесуаром у 2025 році. Особливо популярними будуть однотонні моделі, які ідеально підходять для весняних образів. Вони додають витонченості й при цьому залишаються практичними.

Мінімалістичні обручі мають вишуканий вигляд
Обручі. Фото з Instagram

Яскраві заколки

Про звичайні невидимки можна забути — у тренді заколки зі стильним декором. Металеві, під золото чи срібло, або ж прикрашені камінцями — вони не лише фіксують волосся, але й стають яскравим акцентом в образі.

Заколки можуть мати дуже оригінальний вигляд
Оригінальні заколки. Фото з Instagram

Обирайте ті аксесуари, які відповідають вашому стилю, і сміливо експериментуйте із зачісками. Тоді у 2025 році ваш образ буде не лише стильним, а й неповторним.

Раніше ми писали про те, як доглядала за волоссям відома імператриця.

Також ми повідомляли, як носити браслет, щоб мати стильний вигляд.

мода аксесуари волосся стиль 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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