Как носить худи с юбкой в 2025 — трендовые образы, которые покорят всех

Девушка в худи. Фото: Freepik

Когда-то сочетание худи и юбки вызывало удивление, а сегодня — это стильный выбор, который полюбили модницы во всем мире. В 2025 году этот дуэт станет еще более популярным, приобретая новые интерпретации.

VOGUE поделился стильными идеями, как носить худи с юбкой и выглядеть актуально.

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Вдохновленные стритстайл-звездами, предлагаем три самых интересных образа, которые точно стоит попробовать.

Худи + блестящая юбка

Добавьте немного сияния в свой вечерний гардероб. Соедините черное худи с блестящей юбкой в блестках и дополните образ сапогами в тон. Это идеальный выбор для вечеринки или праздничного мероприятия. Маленькая кроссбод сумка и минималистические украшения сделают образ стильным, но не перегруженным.

Худи с юбкой. Фото: Instagram

Юбка-слип + худи на молнии

Юбка-слип с кружевным краем этого сезона выходит на первый план. Попытайтесь соединить ее с худи на молнии и белой футболкой под низом для большего комфорта. А завершить образ помогут туфли на каблуке с сетчатым дизайном. Такой лук имеет одновременно расслабленный и утонченный вид.

Яркий образ с худи и юбкой. Фото: Instagram

Яркие худи + темная юбка-клеш

Хотите сделать образ ярче? Замените классические черные или серые худи на зеленый, желтый, синий или даже розовый вариант. Для баланса подберите темную пышную юбку-клеш. Выбор обуви — за вами: кроссовки для удобства или туфли на каблуке для более женственного вида.

Стильные образы. Фото: Instagram

В моде 2025 года главное — комфорт и эксперименты, поэтому не бойтесь миксовать элементы и создавать собственный стиль.

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