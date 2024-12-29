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Трендові образи з худі та спідницею у 2025 — варто спробувати

29 грудня 2024 18:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити худі зі спідницею у 2025 — трендові образи, що підкорять усіх
Дівчина в худі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Колись поєднання худі та спідниці викликало подив, а сьогодні — це стильний вибір, який вже полюбили модниці у всьому світі. У 2025 році цей дует стане ще більш популярним, набуваючи нових інтерпретацій.

VOGUE поділився стильними ідеями, як носити худі зі спідницею та мати актуальний вигляд.

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Натхненні стритстайл-зірками, пропонуємо три найцікавіші образи, які точно варто спробувати.

Худі + блискуча спідниця

Додайте трохи сяйва у свій вечірній гардероб. Поєднайте чорний худі з блискучою спідницею в лелітках і доповніть образ чоботами в тон. Це ідеальний вибір для вечірки чи святкового заходу. Маленька кросбоді сумка та мінімалістичні прикраси зроблять образ стильним, але не перевантаженим.

Худі можна доповнити навіть спідницею
Худі зі спідницею. Фото: Instagram

Спідниця-сліп + худі на блискавці

Спідниця-сліп з мереживним краєм цього сезону виходить на перший план. Спробуйте поєднати її з худі на блискавці та білою футболкою під низом для більшого комфорту. А завершити образ допоможуть туфлі на підборах із сітчастим дизайном. Такий лук має одночасно розслаблений і витончений вигляд.

Образ для екстравагантних особистостей
Яскравий образ з худі та спідницею. Фото: Instagram

Яскраве худі + темна спідниця-кльош

Хочете зробити образ яскравішим? Замініть класичні чорні чи сірі худі на зелений, жовтий, синій чи навіть рожевий варіант. Для балансу підберіть темну пишну спідницю-кльош. Вибір взуття — за вами: кросівки для зручності чи туфлі на підборах для більш жіночного вигляду.

Дуже цікавий образ з худі та спідницею
Стильні образи. Фото: Instagram

У моді 2025 року головне — комфорт і експерименти, тому не бійтеся міксувати елементи та створювати власний стиль.

Раніше ми писали, які жакети будуть в моді 2025 року.

Також ми повідомляли, яку трендову спідницю усі обговорюють. 

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