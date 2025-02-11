Самые модные куртки весны-2025 - стильные образы от блогера

Девушка в куртке. Фото: Freepik

Весна 2025 года дарит модницам широкий выбор стильных курток, которые не только согревают в прохладные дни, но и становятся ключевым элементом образа. В этом сезоне можно смело экспериментировать со стилями, сочетая классику, удобство и современные тенденции.

Блогер Jessica Skye показала самые модные варианты, которые помогут выделиться среди толпы.

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Замшевая куртка

Замша — это про роскошь и утонченность. Весной 2025 года в тренде остаются классические и более современные модели. Укороченные варианты в насыщенных коричневых тонах идеально вписываются в ежедневные луки. Такие куртки могут иметь минималистичный дизайн или быть украшенными бахромой, вышивкой или металлическими элементами.

Замшевая куртка из замши. Фото из Instagram

Как носить:

— Прямые джинсы + базовая футболка + замшевая куртка = беспроигрышный повседневный вариант.

— Сочетайте с кроссовками для комфорта или с ботильонами для стильного образа.

— Добавьте аксессуары: минималистичные серебряные или золотые украшения завершат лук.

Куртка в стиле кантри

Модель с намеком на ковбойскую эстетику снова в моде! В таких куртках сочетается классический деревенский стиль и актуальные акценты. Особенность — контрастный воротник, который может быть белым, черным, синим или даже красным.

Куртка в стиле кантри. Фото из Instagram

Как носить:

— Джинсы или брюки свободного кроя + рубашка в клетку = идеальный образ в стиле кантри.

— Обувь: ковбойские сапоги или удобные кеды.

— Аксессуары: пояс с большой пряжкой, кожаная сумка или шляпа дополнят образ.

Такие куртки выглядят расслабленно и добавляют уличного шарма даже самым простым сочетаниям.

Джинсовая куртка бежевого цвета — новый взгляд на классику

Деним не выходит из моды, но этой весной на первый план выходят модели в светлых, пастельных оттенках. Вместо привычного синего — бежевый или кремовый, что добавляет образу элегантности и универсальности.

Джинсовая куртка в джинсовой гамме. Фото из Instagram

Как носить:

— Комбинируйте с белой футболкой или лонгсливом для легкости.

— Дополните образ широкими джинсами или классическими брюками.

— Выбирайте аксессуары в похожих оттенках: сумка из замши, бежевые лоферы или бордовая бейсболка прекрасно завершат образ.

Эта куртка подходит для любых ситуаций — от прогулки до встречи с друзьями или поездки за город.

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