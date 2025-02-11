Наймодніші куртки весни-2025 — стильні образи від блогерки

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Весна 2025 року дарує модницям широкий вибір стильних курток, які не тільки зігрівають у прохолодні дні, а й стають ключовим елементом образу. В цьому сезоні можна сміливо експериментувати зі стилями, поєднуючи класику, зручність і сучасні тенденції.

Блогерка Jessica Skye показала наймодніші варіанти, які допоможуть виділитися серед натовпу.

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Замшева куртка

Замша — це про розкіш і витонченість. Навесні 2025 року в тренді залишаються класичні та більш сучасні моделі. Укорочені варіанти в насичених коричневих тонах ідеально вписуються в щоденні луки. Такі куртки можуть мати мінімалістичний дизайн або бути прикрашеними бахромою, вишивкою чи металевими елементами.

Замшева куртка. Фото з Instagram

Як носити:

— Прямі джинси + базова футболка + замшева куртка = безпрограшний повсякденний варіант.

— Поєднуйте з кросівками для комфорту або з ботильйонами для стильного образу.

— Додайте аксесуари: мінімалістичні срібні або золоті прикраси завершать лук.

Куртка в стилі кантрі

Модель із натяком на ковбойську естетику знову в моді! У таких куртках поєднується класичний сільський стиль і актуальні акценти. Особливість — контрастний комір, який може бути білим, чорним, синім або навіть червоним.

Куртка в стилі кантрі. Фото з Instagram

Як носити:

— Джинси або штани вільного крою + сорочка в клітинку = ідеальний образ у стилі кантрі.

— Взуття: ковбойські чоботи або зручні кеди.

— Аксесуари: пояс з великою пряжкою, шкіряна сумка або капелюх доповнять образ.

Такі куртки мають розслаблений вигляд і додають вуличного шарму навіть найпростішим поєднанням.

Джинсова куртка бежевого кольору — новий погляд на класику

Денім не виходить із моди, але цієї весни на перший план виходять моделі у світлих, пастельних відтінках. Замість звичного синього — бежевий або кремовий, що додає образу елегантності та універсальності.

Джинсова куртка. Фото з Instagram

Як носити:

— Комбінуйте з білою футболкою або лонгслівом для легкості.

— Доповніть образ широкими джинсами або класичними штанами.

— Вибирайте аксесуари у схожих відтінках: сумка із замші, бежеві лофери чи бордова бейсболка чудово завершать образ.

Ця куртка підходить для будь-яких ситуацій — від прогулянки до зустрічі з друзями чи поїздки за місто.

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