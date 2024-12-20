С чем носить угги зимой 2025 — стильные идеи для повседневных образов

Трендовые комбинации с угги — с чем их модно носить
Угги — это теплая и удобная обувь, которая уже давно стала незаменимой для холодных зимних дней. Эти мягкие сапоги из овчины, первоначально популярные в 2000-х, снова возвращаются к моде, но с новым подходом. Если в вашем гардеробе уже есть классические черные угги или их современные бежевые модели, пора подумать, с чем их носить этой зимой.
Новини.LIVE расскажет, как выглядеть модно и ярко этой зимой.
Угги в современном гардеробе
В этом сезоне угги стали частью трендовых образов, сочетающих с базовыми вещами. Эта обувь теперь используется не только для прогулок, но и для создания стильных офисных лугов. Современные модели — укороченные или на платформе — придают образу шарма и выглядят классно даже в привычных сочетаниях.
Длинное базовое пальто, удобный свитер и прямые штаны — это простой и универсальный образ. Его можно дополнить шарфом и шапкой для тепла.
Классические голубые джинсы и мягкий свитер отлично смешиваются с бежевыми или коричневыми уггами. Для завершения образа используйте стильную сумку или рюкзак.
Спортивный костюм и угги тоже удачная комбинация. Выберите костюм в нейтральных цветах, например молочный или оливковый. К такому комплекту идеально подойдут коричневые или бежевые угги.
Для оригинальности
- Широкие брюки и пиджак. Широкие брюки или джинсы с oversize пиджаком и уггами создадут стильный и немного дерзкий образ. Добавьте яркий акцент — сумку или шарф.
- Угги с юбками. Юбки миди в сочетании с уггами смотрятся оригинально. Добавьте теплый свитер или длинный кардиган, и у вас будет идеальный зимний образ.
Чтобы сделать свой образ еще более интересным, дополните его балаклавой или массивной сумкой. Угги гармонично смотрятся как с зимними пальто, так и с пуховиками.
Благодаря своей универсальности угги могут стать вашей лучшей обувью на эту зиму. Не бойтесь экспериментировать и создавать уникальные луки, которые будут выделяться среди однообразных зимних образов.
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