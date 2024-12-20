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Трендовые комбинации с угги — с чем их модно носить

20 декабря 2024 18:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем носить угги зимой 2025 — стильные идеи для повседневных образов
Угги. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Угги — это теплая и удобная обувь, которая уже давно стала незаменимой для холодных зимних дней. Эти мягкие сапоги из овчины, первоначально популярные в 2000-х, снова возвращаются к моде, но с новым подходом. Если в вашем гардеробе уже есть классические черные угги или их современные бежевые модели, пора подумать, с чем их носить этой зимой. 

Новини.LIVE расскажет, как выглядеть модно и ярко этой зимой.

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Угги в современном гардеробе

В этом сезоне угги стали частью трендовых образов, сочетающих с базовыми вещами. Эта обувь теперь используется не только для прогулок, но и для создания стильных офисных лугов. Современные модели — укороченные или на платформе — придают образу шарма и выглядят классно даже в привычных сочетаниях.

Длинное базовое пальто, удобный свитер и прямые штаны — это простой и универсальный образ. Его можно дополнить шарфом и шапкой для тепла.

Угги могут стать удачным дополнением разных образов.
Угги в сочетании с пальто. Фото: скриншот видео

Классические голубые джинсы и мягкий свитер отлично смешиваются с бежевыми или коричневыми уггами. Для завершения образа используйте стильную сумку или рюкзак.

Угги под джинсы – удачный выбор
Угги под джинсы. Фото: скриншот видео

Спортивный костюм и угги тоже удачная комбинация. Выберите костюм в нейтральных цветах, например молочный или оливковый. К такому комплекту идеально подойдут коричневые или бежевые угги.

Спортивный костюм под угги одевают почти все
Угги под спортивный костюм. Фото: скриншот видео

Для оригинальности

  • Широкие брюки и пиджак. Широкие брюки или джинсы с oversize пиджаком и уггами создадут стильный и немного дерзкий образ. Добавьте яркий акцент — сумку или шарф.
  • Угги с юбками. Юбки миди в сочетании с уггами смотрятся оригинально. Добавьте теплый свитер или длинный кардиган, и у вас будет идеальный зимний образ.

Чтобы сделать свой образ еще более интересным, дополните его балаклавой или массивной сумкой. Угги гармонично смотрятся как с зимними пальто, так и с пуховиками.

Благодаря своей универсальности угги могут стать вашей лучшей обувью на эту зиму. Не бойтесь экспериментировать и создавать уникальные луки, которые будут выделяться среди однообразных зимних образов.

Раньше мы писали о том, какие сапоги из 90-х могут подходить к современным образам.

Также мы сообщали, какая обувь уже стала трендовой этой зимой и почему.

мода одежда обувь стиль 2025 год

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