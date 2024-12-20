З чим носити уггі взимку 2025 — стильні ідеї для повсякденних образів

Трендові комбінації з уггі — з чим їх модно носити
Уггі — це тепле і зручне взуття, яке вже давно стало незамінним для холодних зимових днів. Ці м’які чоботи з овчини, спочатку популярні у 2000-х, знову повертаються до моди, але з новим підходом. Якщо у вашому гардеробі вже є класичні чорні уггі або їхні сучасні бежеві моделі, саме час подумати, з чим їх носити цієї зими.
Новини.LIVE розповість, як мати модний і яскравий вигляд цієї зими.
Уггі в сучасному гардеробі
Цього сезону уггі стали частиною трендових образів, які поєднують з базовими речами. Це взуття тепер використовують не тільки для прогулянок, а й для створення стильних офісних луків. Сучасні моделі — укорочені або на платформі — додають образу шарму і мають класний вигляд навіть у звичних поєднаннях.
Довге базове пальто, зручний светр і прямі штани — це простий і універсальний образ. Його можна доповнити шарфом і шапкою для тепла.
Класичні блакитні джинси та м’який светр чудово поєднуються з бежевими чи коривневими уггами. Для завершення образу використовуйте стильну сумку або рюкзак.
Спортивний костюм і уггі теж вдала комбінація. Оберіть костюм у нейтральних кольорах, наприклад, молочний або оливковий. До такого комплекту ідеально підійдуть коричневі чи бежеві уггі.
Для оригінальності
- Широкі штани і піджак. Широкі штани чи джинси з oversize піджаком та уггами створять стильний і трохи зухвалий образ. Додайте яскравий акцент — сумку або шарф.
- Уггі зі спідницями. Спідниці міді у поєднанні з уггами виглядають оригінально. Додайте теплий светр або довгий кардиган, і у вас буде ідеальний зимовий образ.
Щоб зробити свій образ ще цікавішим, доповніть його балаклавою або масивною сумкою. Уггі гармонійно виглядають як із зимовими пальтами, так і з пуховиками.
Завдяки своїй універсальності уггі можуть стати вашим найкращим взуттям на цю зиму. Не бійтеся експериментувати і створювати унікальні луки, які будуть виділятися серед одноманітних зимових образів.
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