З чим носити уггі взимку 2025 — стильні ідеї для повсякденних образів

Уггі. Фото: скриншот відео

Уггі — це тепле і зручне взуття, яке вже давно стало незамінним для холодних зимових днів. Ці м’які чоботи з овчини, спочатку популярні у 2000-х, знову повертаються до моди, але з новим підходом. Якщо у вашому гардеробі вже є класичні чорні уггі або їхні сучасні бежеві моделі, саме час подумати, з чим їх носити цієї зими.

Новини.LIVE розповість, як мати модний і яскравий вигляд цієї зими.

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Уггі в сучасному гардеробі

Цього сезону уггі стали частиною трендових образів, які поєднують з базовими речами. Це взуття тепер використовують не тільки для прогулянок, а й для створення стильних офісних луків. Сучасні моделі — укорочені або на платформі — додають образу шарму і мають класний вигляд навіть у звичних поєднаннях.

Довге базове пальто, зручний светр і прямі штани — це простий і універсальний образ. Його можна доповнити шарфом і шапкою для тепла.

Уггі у поєднанні з пальто. Фото: скриншот відео

Класичні блакитні джинси та м’який светр чудово поєднуються з бежевими чи коривневими уггами. Для завершення образу використовуйте стильну сумку або рюкзак.

Уггі під джинси. Фото: скриншот відео

Спортивний костюм і уггі теж вдала комбінація. Оберіть костюм у нейтральних кольорах, наприклад, молочний або оливковий. До такого комплекту ідеально підійдуть коричневі чи бежеві уггі.

Уггі під спортивний костюм. Фото: скриншот відео

Для оригінальності

Широкі штани і піджак . Широкі штани чи джинси з oversize піджаком та уггами створять стильний і трохи зухвалий образ. Додайте яскравий акцент — сумку або шарф.

. Широкі штани чи джинси з oversize піджаком та уггами створять стильний і трохи зухвалий образ. Додайте яскравий акцент — сумку або шарф. Уггі зі спідницями. Спідниці міді у поєднанні з уггами виглядають оригінально. Додайте теплий светр або довгий кардиган, і у вас буде ідеальний зимовий образ.

Щоб зробити свій образ ще цікавішим, доповніть його балаклавою або масивною сумкою. Уггі гармонійно виглядають як із зимовими пальтами, так і з пуховиками.

Завдяки своїй універсальності уггі можуть стати вашим найкращим взуттям на цю зиму. Не бійтеся експериментувати і створювати унікальні луки, які будуть виділятися серед одноманітних зимових образів.

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