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Трендові комбінації з уггі — з чим їх модно носити

20 грудня 2024 18:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим носити уггі взимку 2025 — стильні ідеї для повсякденних образів
Уггі. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Уггі — це тепле і зручне взуття, яке вже давно стало незамінним для холодних зимових днів. Ці м’які чоботи з овчини, спочатку популярні у 2000-х, знову повертаються до моди, але з новим підходом. Якщо у вашому гардеробі вже є класичні чорні уггі або їхні сучасні бежеві моделі, саме час подумати, з чим їх носити цієї зими. 

Новини.LIVE розповість, як мати модний і яскравий вигляд цієї зими.

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Уггі в сучасному гардеробі

Цього сезону уггі стали частиною трендових образів, які поєднують з базовими речами. Це взуття тепер використовують не тільки для прогулянок, а й для створення стильних офісних луків. Сучасні моделі — укорочені або на платформі — додають образу шарму і мають класний вигляд навіть у звичних поєднаннях.

Довге базове пальто, зручний светр і прямі штани — це простий і універсальний образ. Його можна доповнити шарфом і шапкою для тепла.

Уггі можуть стати вдалим доповненням різних образів
Уггі у поєднанні з пальто. Фото: скриншот відео

Класичні блакитні джинси та м’який светр чудово поєднуються з бежевими чи коривневими уггами. Для завершення образу використовуйте стильну сумку або рюкзак.

Угги під джинси - вдалий вибір
Уггі під джинси. Фото: скриншот відео

Спортивний костюм і уггі теж вдала комбінація. Оберіть костюм у нейтральних кольорах, наприклад, молочний або оливковий. До такого комплекту ідеально підійдуть коричневі чи бежеві уггі.

Спортивий костюм під угги одягають майже усі
Уггі під спортивний костюм. Фото: скриншот відео

Для оригінальності

  • Широкі штани і піджак. Широкі штани чи джинси з oversize піджаком та уггами створять стильний і трохи зухвалий образ. Додайте яскравий акцент — сумку або шарф.
  • Уггі зі спідницями. Спідниці міді у поєднанні з уггами виглядають оригінально. Додайте теплий светр або довгий кардиган, і у вас буде ідеальний зимовий образ.

Щоб зробити свій образ ще цікавішим, доповніть його балаклавою або масивною сумкою. Уггі гармонійно виглядають як із зимовими пальтами, так і з пуховиками.

Завдяки своїй універсальності уггі можуть стати вашим найкращим взуттям на цю зиму. Не бійтеся експериментувати і створювати унікальні луки, які будуть виділятися серед одноманітних зимових образів.

Раніше ми писали про те, які чоботи з 90-х можуть пасувати до сучасних образів.

Також ми повідомляли, яке взуття вже стало трендовим цієї зими і чому.

мода одяг взуття стиль 2025 рік

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