Стильные блузы, которые будут выбирать все модницы в 2025 году

Девушка в блузе. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 станет настоящим праздником для ценителей моды! Дизайнеры отбросили сдержанность предыдущих сезонов и дали волю фантазии, создав блузы, которые станут настоящими произведениями искусства. От смелого декора до изящных драпировок — новые коллекции предлагают что-то особенное для каждой модницы.

В VOGUE рассказали об этом подробнее.

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Блузы в стиле бохо

Бохо остается в моде, но в этом сезоне он получил новое звучание. Chloé представили воздушные блузы из прозрачного кружева, украшенные объемными рукавами и воланами. Saint Laurent обратились к марокканским мотивам, создав шелковые модели с открытым декольте. А Isabel Marant в очередной раз покорили сердца поклонников бахромой, которая придает движения каждому образу.

Блузы в стиле бохо. Фото: VOGUE

Драпировка

Драпировка — это новый символ элегантности. В коллекции Bottega Veneta блузы напоминают шарфы, небрежно накинутые на плечи, тогда как Stella McCartney предлагают фасоны, подчеркивающие женственность силуэта. А Luis de Javier создали модели, которые окутывают тело, словно крылья. Эти блузы идеально подойдут для создания утонченного, но расслабленного образа.

Блузы. Фото: VOGUE

Максимализм во всей красе

Если вы ищете что-то роскошное, обратите внимание на модели с богатым декором. Valentino удивили насыщенными узорами и украшениями, напоминающими ювелирные шедевры. Chanel добавили блеска своим моделям, украсив их кристаллами. А Balmain показали настоящую феерию роскоши, которая не оставит никого равнодушным.

Стильные блузы. Фото: VOGUE

Оптические иллюзии

В этом сезоне дизайнеры увлеклись иллюзиями. Victoria Beckham создала модели, в которых будто невесомые ткани струятся на ветру. Loewe перенесли на свои блузы графику в стиле Винсента Ван Гога, использовав перья. А у Balmain мы увидели модели, имитирующие формы тела. Эти блузы станут отличным выбором для тех, кто хочет добавить интриги в свой гардероб.

Смелые блузы. Фото: VOGUE

Утилитарный стиль

Утилитарные блузы этого сезона — это идеальное сочетание функциональности и моды. Hermès предложили прозрачные модели в оттенках бежевого, белого и розового, дополненные вместительными карманами. Sacai и Chanel добавили свои оригинальные акценты, сделав утилитарный стиль еще интереснее.

Блузы. Фото: VOGUE

Такие блузы — идеальный выбор для активных и современных женщин.

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