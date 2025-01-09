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Трендовые блузы 2025 — фасоны, которые будут на пике моды

9 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильные блузы, которые будут выбирать все модницы в 2025 году
Девушка в блузе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна-лето 2025 станет настоящим праздником для ценителей моды! Дизайнеры отбросили сдержанность предыдущих сезонов и дали волю фантазии, создав блузы, которые станут настоящими произведениями искусства. От смелого декора до изящных драпировок — новые коллекции предлагают что-то особенное для каждой модницы.

В VOGUE рассказали об этом подробнее.

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Блузы в стиле бохо

Бохо остается в моде, но в этом сезоне он получил новое звучание. Chloé представили воздушные блузы из прозрачного кружева, украшенные объемными рукавами и воланами. Saint Laurent обратились к марокканским мотивам, создав шелковые модели с открытым декольте. А Isabel Marant в очередной раз покорили сердца поклонников бахромой, которая придает движения каждому образу.

Блузы в стиле бохо набирают популярность
Блузы в стиле бохо. Фото: VOGUE

Драпировка

Драпировка — это новый символ элегантности. В коллекции Bottega Veneta блузы напоминают шарфы, небрежно накинутые на плечи, тогда как Stella McCartney предлагают фасоны, подчеркивающие женственность силуэта. А Luis de Javier создали модели, которые окутывают тело, словно крылья. Эти блузы идеально подойдут для создания утонченного, но расслабленного образа.

Более смелые блузы будут в тренде 2025
Блузы. Фото: VOGUE

Максимализм во всей красе

Если вы ищете что-то роскошное, обратите внимание на модели с богатым декором. Valentino удивили насыщенными узорами и украшениями, напоминающими ювелирные шедевры. Chanel добавили блеска своим моделям, украсив их кристаллами. А Balmain показали настоящую феерию роскоши, которая не оставит никого равнодушным.

Стильные блузы, которые подойдут для любого мероприятия
Стильные блузы. Фото: VOGUE

Оптические иллюзии

В этом сезоне дизайнеры увлеклись иллюзиями. Victoria Beckham создала модели, в которых будто невесомые ткани струятся на ветру. Loewe перенесли на свои блузы графику в стиле Винсента Ван Гога, использовав перья. А у Balmain мы увидели модели, имитирующие формы тела. Эти блузы станут отличным выбором для тех, кто хочет добавить интриги в свой гардероб.

Блузы могут добавить привлекательности образу
Смелые блузы. Фото: VOGUE

Утилитарный стиль

Утилитарные блузы этого сезона — это идеальное сочетание функциональности и моды. Hermès предложили прозрачные модели в оттенках бежевого, белого и розового, дополненные вместительными карманами. Sacai и Chanel добавили свои оригинальные акценты, сделав утилитарный стиль еще интереснее.

Такие блузы подойдут для сдержанного офисного стиля
Блузы. Фото: VOGUE

Такие блузы — идеальный выбор для активных и современных женщин.

Ранее мы писали о том, какие женские костюмы будут популярны в 2025 году.

Также мы сообщали, какие модные серьги способны дополнить любой образ.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

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