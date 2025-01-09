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Трендові блузи 2025 — фасони, які будуть на піку моди

9 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильні блузи, які обиратимуть усі модниці у 2025 році
Дівчина в блузі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна-літо 2025 стане справжнім святом для поціновувачів моди! Дизайнери відкинули стриманість попередніх сезонів і дали волю фантазії, створивши блузи, які стануть справжніми витворами мистецтва. Від сміливого декору до витончених драпіровок — нові колекції пропонують щось особливе для кожної модниці.

У VOGUE розповіли про це детальніше.

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Блузи в стилі бохо

Бохо залишається в моді, але цього сезону він отримав нове звучання. Chloé представили повітряні блузи з прозорого мережива, прикрашені об’ємними рукавами та воланами. Saint Laurent звернулися до марокканських мотивів, створивши шовкові моделі з відкритим декольте. А Isabel Marant вкотре підкорили серця шанувальників торочками, які надають руху кожному образу. 

Блузи в стилі бохо набирають популярності
Блузи в стилі бохо. Фото: VOGUE

Драпірування

Драпірування — це новий символ елегантності. У колекції Bottega Veneta блузи нагадують шарфи, недбало накинуті на плечі, тоді як Stella McCartney пропонують фасони, що підкреслюють жіночність силуету. А Luis de Javier створили моделі, які огортають тіло, наче крила. Ці блузи ідеально підійдуть для створення витонченого, але розслабленого образу.

Більш сміливі блузи будуть в тренді 2025
Блузи. Фото: VOGUE

Максималізм у всій красі

Якщо ви шукаєте щось розкішне, зверніть увагу на моделі з багатим декором. Valentino здивували насиченими візерунками і прикрасами, що нагадують ювелірні шедеври. Chanel додали блиску своїм моделям, прикрасивши їх кристалами. А Balmain показали справжню феєрію розкоші, яка не залишить нікого байдужим. 

Стильні блузи, які підійдуть для будь-якого заходу
Стильні блузи. Фото: VOGUE

Оптичні ілюзії

У цьому сезоні дизайнери захопилися ілюзіями. Victoria Beckham створила моделі, в яких наче невагомі тканини струменять на вітрі. Loewe перенесли на свої блузи графіку в стилі Вінсента Ван Гога, використавши пір’я. А у Balmain ми побачили моделі, що імітують форми тіла. Ці блузи стануть чудовим вибором для тих, хто хоче додати інтриги до свого гардероба.

Блузи можуть додати привабливості образу
Сміливі блузи. Фото: VOGUE

Утилітарний стиль

Утилітарні блузи цього сезону — це ідеальне поєднання функціональності та моди. Hermès запропонували прозорі моделі у відтінках бежевого, білого та рожевого, доповнені місткими кишенями. Sacai і Chanel додали свої оригінальні акценти, зробивши утилітарний стиль ще цікавішим.

Такі блузи підійдуть для стриманого офісного стилю
Блузи. Фото: VOGUE

Такі блузи — ідеальний вибір для активних і сучасних жінок.

Раніше ми писали про те, які жіночі костюми будуть популярні у 2025 році.

Також ми повідомляли, які модні сережки здатні доповнити будь-який образ. 

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09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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