Главная модная вещь 2025 — женская рубашка, которая подходит всем и ко всему

Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Белая рубашка — это универсальный элемент гардероба, который всегда остается актуальным. Она подходит для любого события — будь то важная встреча, стильная вечеринка, или просто прогулка с друзьями. В 2025 году белая рубашка уверенно заняла статус must-have.

В Vogue рассказали, почему ее обожают дизайнеры и как ее носить, чтобы всегда выглядеть безупречно.

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Чем универсальна белая рубашка

Дизайнеры каждый сезон добавляют новые штрихи к классической белой рубашке, сохраняя ее утонченность и строгость. Например, в коллекции весна-лето 2025 Saint Laurent сделали акцент на силуэтах, которые излучают уверенность и стиль. Энтони Ваккарелло, креативный директор бренда, назвал белую рубашку символом контроля и власти.

Saint Laurent. Фото: Vogue

А в Miu Miu предложили смелую комбинацию: укороченные рубашки с деликатными воротничками сочетали со спортивными куртками и трикотажем, демонстрируя, как легко классика может превратиться в модный тренд.

Miu Miu. Фото: Vogue

The Row, бренд, созданный сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, давно сделал белую рубашку центральным элементом своих коллекций. В 2025 году они представили модель со спущенной линией плеч и объемными рукавами — настоящий шедевр для тех, кто ценит минимализм.

Добавьте к этому текстуры, которые хочется ощущать на ощупь, — и вы получите идеальный вариант для гардероба.

The Row. Фото: Vogue

Как носить белую рубашку каждый день

Белая рубашка - это ваша палочка-выручалочка, которую можно стилизовать по-разному:

Для будней : Наденьте рубашку свободного кроя с любимыми джинсами и кроссовками. Стильно и удобно.

: Наденьте рубашку свободного кроя с любимыми джинсами и кроссовками. Стильно и удобно. Для офиса : Сочетайте рубашку с черной юбкой любой длины и лоферами. Это выглядит сдержанно и профессионально.

: Сочетайте рубашку с черной юбкой любой длины и лоферами. Это выглядит сдержанно и профессионально. Для вечера: Белая рубашка с черными брюками и массивными украшениями — это роскошная простота. А если хочется больше элегантности, попробуйте надеть ее с атласной юбкой.

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