Главная модная вещь 2025 — женская рубашка, которая подходит всем и ко всему

Трендовая женская рубашка-2025 — почему она нужна в гардеробе
Белая рубашка — это универсальный элемент гардероба, который всегда остается актуальным. Она подходит для любого события — будь то важная встреча, стильная вечеринка, или просто прогулка с друзьями. В 2025 году белая рубашка уверенно заняла статус must-have.
В Vogue рассказали, почему ее обожают дизайнеры и как ее носить, чтобы всегда выглядеть безупречно.
Чем универсальна белая рубашка
Дизайнеры каждый сезон добавляют новые штрихи к классической белой рубашке, сохраняя ее утонченность и строгость. Например, в коллекции весна-лето 2025 Saint Laurent сделали акцент на силуэтах, которые излучают уверенность и стиль. Энтони Ваккарелло, креативный директор бренда, назвал белую рубашку символом контроля и власти.
А в Miu Miu предложили смелую комбинацию: укороченные рубашки с деликатными воротничками сочетали со спортивными куртками и трикотажем, демонстрируя, как легко классика может превратиться в модный тренд.
The Row, бренд, созданный сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, давно сделал белую рубашку центральным элементом своих коллекций. В 2025 году они представили модель со спущенной линией плеч и объемными рукавами — настоящий шедевр для тех, кто ценит минимализм.
Добавьте к этому текстуры, которые хочется ощущать на ощупь, — и вы получите идеальный вариант для гардероба.
Как носить белую рубашку каждый день
Белая рубашка - это ваша палочка-выручалочка, которую можно стилизовать по-разному:
- Для будней: Наденьте рубашку свободного кроя с любимыми джинсами и кроссовками. Стильно и удобно.
- Для офиса: Сочетайте рубашку с черной юбкой любой длины и лоферами. Это выглядит сдержанно и профессионально.
- Для вечера: Белая рубашка с черными брюками и массивными украшениями — это роскошная простота. А если хочется больше элегантности, попробуйте надеть ее с атласной юбкой.
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