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Трендовая женская рубашка-2025 — почему она нужна в гардеробе

13 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главная модная вещь 2025 — женская рубашка, которая подходит всем и ко всему
Девушка в рубашке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Белая рубашка — это универсальный элемент гардероба, который всегда остается актуальным. Она подходит для любого события — будь то важная встреча, стильная вечеринка, или просто прогулка с друзьями. В 2025 году белая рубашка уверенно заняла статус must-have.

В Vogue рассказали, почему ее обожают дизайнеры и как ее носить, чтобы всегда выглядеть безупречно.

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Чем универсальна белая рубашка

Дизайнеры каждый сезон добавляют новые штрихи к классической белой рубашке, сохраняя ее утонченность и строгость. Например, в коллекции весна-лето 2025 Saint Laurent сделали акцент на силуэтах, которые излучают уверенность и стиль. Энтони Ваккарелло, креативный директор бренда, назвал белую рубашку символом контроля и власти.

Дизайнеры продолжают делать акцент на белых рубашках
Saint Laurent. Фото: Vogue

А в Miu Miu предложили смелую комбинацию: укороченные рубашки с деликатными воротничками сочетали со спортивными куртками и трикотажем, демонстрируя, как легко классика может превратиться в модный тренд.

Белую рубашку в образе можно обыграть по-разному
Miu Miu. Фото: Vogue

The Row, бренд, созданный сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, давно сделал белую рубашку центральным элементом своих коллекций. В 2025 году они представили модель со спущенной линией плеч и объемными рукавами — настоящий шедевр для тех, кто ценит минимализм.

Добавьте к этому текстуры, которые хочется ощущать на ощупь, — и вы получите идеальный вариант для гардероба.

Белая рубашка - это удачный выбор всегда
The Row. Фото: Vogue

Как носить белую рубашку каждый день

Белая рубашка - это ваша палочка-выручалочка, которую можно стилизовать по-разному:

  • Для будней: Наденьте рубашку свободного кроя с любимыми джинсами и кроссовками. Стильно и удобно.
  • Для офиса: Сочетайте рубашку с черной юбкой любой длины и лоферами. Это выглядит сдержанно и профессионально.
  • Для вечера: Белая рубашка с черными брюками и массивными украшениями — это роскошная простота. А если хочется больше элегантности, попробуйте надеть ее с атласной юбкой.

Ранее мы писали о том, с чем носить трендовые брюки этой зимой.

Также мы сообщали, какая рубашка из 90-х снова будет популярной в 2025.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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