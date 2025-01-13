Головна модна річ 2025 — жіноча сорочка, яка пасує всім і до усього

Трендова жіноча сорочка-2025 — чому варто мати її у гардеробі
Біла сорочка — це універсальний елемент гардероба, який завжди залишається актуальним. Вона підходить для будь-якої події — чи то важлива зустріч, стильна вечірка, чи просто прогулянка з друзями. У 2025 році біла сорочка впевнено зайняла статус must-have.
У Vogue розповіли, чому її обожнюють дизайнери і як її носити, щоб завжди мати бездоганний вигляд.
Чим універсальна біла сорочка
Дизайнери щосезону додають нові штрихи до класичної білої сорочки, зберігаючи її витонченість і строгість. Наприклад, у колекції весна-літо 2025 Saint Laurent зробили акцент на силуетах, які випромінюють впевненість і стиль. Ентоні Ваккарелло, креативний директор бренду, назвав білу сорочку символом контролю і влади.
А у Miu Miu запропонували сміливу комбінацію: укорочені сорочки з делікатними комірцями поєднували зі спортивними куртками та трикотажем, демонструючи, як легко класика може перетворитися на модний тренд.
The Row, бренд, створений сестрами Мері-Кейт і Ешлі Олсен, давно зробив білу сорочку центральним елементом своїх колекцій. У 2025 році вони представили модель із спущеною лінією плечей і обʼємними рукавами — справжній шедевр для тих, хто цінує мінімалізм.
Додайте до цього текстури, які хочеться відчувати на дотик, — і ви отримаєте ідеальний варіант для гардероба.
Як носити білу сорочку щодня
Біла сорочка — це ваша паличка-виручалочка, яку можна стилізувати по-різному:
- Для буднів: Одягніть сорочку вільного крою з улюбленими джинсами і кросівками. Стильно й зручно.
- Для офісу: Поєднуйте сорочку з чорною спідницею будь-якої довжини і лоферами. Це має стриманий й професійний вигляд.
- Для вечора: Біла сорочка з чорними штанами і масивними прикрасами — це розкішна простота. А якщо хочеться більше елегантності, спробуйте вдягнути її з атласною спідницею.
Раніше ми писали про те, з чим носити трендові штани цієї зими.
Також ми повідомляли, яка сорочка з 90-х знову буде популярною у 2025.
Читайте Новини.LIVE!