Куртка, которую все хотят в 2025 - выбор жены Виктора Павлика

Трендовая куртка зимы 2025 — что носит жена Виктора Павлика
Стеганые куртки уже несколько лет остаются популярными и в 2025 году не теряют своей актуальности. Их легко узнать по красивым швам, которые добавляют ей интересный вид и делают куртку модной.
Новини.LIVE расскажет, почему эта одежда так нравится всем.
Почему стеганые куртки — лучший выбор
Благодаря особому пошиву куртка удерживает тепло внутри. Она согреет даже в самую холодную погоду. Кроме этого, такие куртки шьют из прочных материалов с утеплителем. Они долговечные и комфортные в носке.
Также стеганые куртки можно носить с чем угодно — джинсами, платьями, спортивной одеждой. Они подходят к любому стилю.
Как носить стеганую куртку в этом году
Недавно блогер Екатерина Репяхова поделилась своим образом: короткая куртка цвета бургунди, черные кожаные брюки, удобные ботинки и шапка в тон. Легкий и стильный вариант для прогулок.
С чем носить эту зимнюю куртку
- На каждый день: Джинсы, свитер и теплые ботинки. Идеально для прогулки.
- Для работы: Брюки или юбка, гольф и элегантная обувь.
- Для романтического вечера: Платье и грубые ботинки — контраст, который всегда выглядит круто.
Почему это мастхэв
Стеганые куртки удобные, теплые и стильные. Их можно носить хоть в городе, хоть на прогулке за городом. Благодаря своей универсальности они остаются популярными из года в год. Эта одежда точно станет вашей любимой в холодное время.
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