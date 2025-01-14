Куртка, которую все хотят в 2025 - выбор жены Виктора Павлика

Екатерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate

Стеганые куртки уже несколько лет остаются популярными и в 2025 году не теряют своей актуальности. Их легко узнать по красивым швам, которые добавляют ей интересный вид и делают куртку модной.

Новини.LIVE расскажет, почему эта одежда так нравится всем.

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Почему стеганые куртки — лучший выбор

Благодаря особому пошиву куртка удерживает тепло внутри. Она согреет даже в самую холодную погоду. Кроме этого, такие куртки шьют из прочных материалов с утеплителем. Они долговечные и комфортные в носке.

Также стеганые куртки можно носить с чем угодно — джинсами, платьями, спортивной одеждой. Они подходят к любому стилю.

Стеганая куртка. Фото из Instagram

Как носить стеганую куртку в этом году

Недавно блогер Екатерина Репяхова поделилась своим образом: короткая куртка цвета бургунди, черные кожаные брюки, удобные ботинки и шапка в тон. Легкий и стильный вариант для прогулок.

Репяхова с Виктором Павликом. Фото из Instagram

С чем носить эту зимнюю куртку

На каждый день: Джинсы, свитер и теплые ботинки. Идеально для прогулки.

Джинсы, свитер и теплые ботинки. Идеально для прогулки. Для работы: Брюки или юбка, гольф и элегантная обувь.

Брюки или юбка, гольф и элегантная обувь. Для романтического вечера: Платье и грубые ботинки — контраст, который всегда выглядит круто.

Почему это мастхэв

Стеганые куртки удобные, теплые и стильные. Их можно носить хоть в городе, хоть на прогулке за городом. Благодаря своей универсальности они остаются популярными из года в год. Эта одежда точно станет вашей любимой в холодное время.

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