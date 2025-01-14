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Трендова куртка зими 2025 — що носить дружина Віктора Павліка

14 січня 2025 10:22
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Куртка, яку всі хочуть у 2025 — вибір дружини Віктора Павліка
Катерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стьобані куртки вже кілька років залишаються популярними й у 2025 році не втрачають своєї актуальності. Їх легко впізнати за красивими швами, які додають їй цікавий вигляд і роблять куртку модною.

Новини.LIVE розповість, чому цей одяг так подобається всім.

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Чому стьобані куртки — найкращий вибір

Завдяки особливому пошиттю куртка утримує тепло всередині. Вона зігріє навіть у найхолоднішу погоду. Окрім цього, такі куртки шиють із міцних матеріалів з утеплювачем. Вони довговічні та комфортні в носінні.

Також стьобані куртки можна носити з чим завгодно — джинсами, сукнями, спортивним одягом. Вони пасують до будь-якого стилю.

Стьобана куртка гарний вибір для 2025 року
Стьобана куртка. Фото з Instagram

Як носити стьобану куртку в цьому році

Нещодавно блогерка Катерина Репяхова поділилася своїм образом: коротка куртка кольору бургунді, чорні шкіряні штани, зручні черевики та шапка в тон. Легкий і стильний варіант для прогулянок.

Дружина Павліка слідкує за модними тенденціями
Репяхова з Віктором Павліком. Фото з Instagram

З чим носити цю зимову куртку

  • На кожен день: Джинси, светр і теплі черевики. Ідеально для прогулянки.
  • Для роботи: Штани або спідниця, гольф і елегантне взуття.
  • Для романтичного вечора: Сукня та грубі черевики — контраст, який завжди має крутий вигляд.

Чому це мастхев

Стьобані куртки зручні, теплі та стильні. Їх можна носити хоч у місті, хоч на прогулянці за містом. Завдяки своїй універсальності вони залишаються популярними з року в рік. Цей одяг точно стане вашим улюбленим у холодну пору.

Раніше ми писали про те, які пуховики у 2025 році популярні і пасують до багато чого. 

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мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік

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