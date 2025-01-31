Модная куртка 2025 — универсальная модель на зиму и весну

Девушка в куртке. Фото: Freepik

Помните, как во время показов весенне-летнего сезона 2025 мир моды провозгласил парку самым горячим трендом? Это совершенно неудивительно, ведь эта верхняя одежда стала идеальным выбором для влажных и холодных дней, оставшихся до настоящей весны. Парку можно и нужно носить уже сейчас, чтобы быть готовыми к меняющейся погоде.

Об этом сообщают в Vogue.

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Почему именно эта куртка в тренде 2025 года

Сезон весна-лето 2025 принес на подиумы настоящее обновление: парка снова в центре внимания. Бренды, такие как Rabanne, показали стильную черную парку, в комплекте с платьем, усыпанным пайетками, что добавляет элегантности даже такому практичному предмету гардероба. Prada, в свою очередь, привлекла внимание к ярким парок в оттенках желтого и оранжевого. Эти цвета прекрасно подойдут для того, чтобы добавить немного тепла в дождливый день.

Парка-дождевик. Фото из Instagram

К тому же парка-дождевик — это не только модно, но и практично. Такой выбор подарит вам комфорт и защиту от непогоды. Если вы хотите быть абсолютно готовыми к весенним дождям, выбирайте модель из водонепроницаемой ткани.

И это не просто тренд — парка сегодня стала одним из главных элементов современного гардероба, который удачно сочетается с джинсами, спортивными костюмами и даже платьями.

Куртка с джинсами. Фото из Instagram

Нельзя не вспомнить историю этого стильного изделия. Первую водонепроницаемую парку создал инженер-химик Чарльз Макинтош еще в 1823 году, используя специальный каучуковый лак. С тех пор парка остается незаменимой частью гардероба, придающей уличному стилю особый шарм.

Итак, парка не только практичная, но и модная. Она точно должна занять важное место в вашем гардеробе на оставшуюся зиму и весенний сезон.

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