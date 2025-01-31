Модна куртка 2025 — універсальна модель на зиму і весну

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Пам’ятаєте, як під час показів весняно-літнього сезону 2025 світ моди проголосив парку найгарячішим трендом? Це абсолютно не дивно, адже цей верхній одяг став ідеальним вибором для вологих і холодних днів, що залишилися до справжньої весни. Парку можна і потрібно носити вже зараз, щоб бути готовими до погоди, що міняється.

Про це повідомляють у Vogue.

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Відзначимо, що особливо класний вигляд мають парки-дощовики, що стали справжнім фаворитом модниць на зиму та ранню весну.

Чому саме ця куртка в тренді 2025 року

Сезон весна-літо 2025 приніс на подіуми справжнє оновлення: парку знову в центрі уваги. Бренди, як Rabanne, показали стильну чорну парку, в комплекті з сукнею, усипаною лелітками, що додає елегантності навіть такому практичному предмету гардероба. Prada, в свою чергу, привернула увагу до яскравих парок у відтінках жовтого та помаранчевого. Ці кольори чудово підійдуть для того, щоб додати трохи тепла в дощовий день.

Парка-дощовик. Фото з Instagram

До того ж парка-дощовик — це не лише модно, але й практично. Такий вибір подарує вам комфорт і захист від негоди. Якщо ви хочете бути абсолютно готовими до весняних дощів, вибирайте модель з водонепроникної тканини.

І це не просто тренд — парка сьогодні стала одним з головних елементів сучасного гардероба, який вдало поєднується з джинсами, спортивними костюмами та навіть сукнями.

Куртка з джинсами. Фото з Instagram

Не можна не згадати історію цього стильного виробу. Першу водонепроникну парку створив інженер-хімік Чарльз Макінтош ще в 1823 році, використовуючи спеціальний каучуковий лак. Відтоді парка залишається незамінною частиною гардероба, що додає вуличному стилю особливого шарму.

Отже, парка не тільки практична, а й модна. Вона точно має зайняти важливе місце у вашому гардеробі на решту зими та весняний сезон.

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