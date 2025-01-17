Зимняя мода 2025 — тренды, которые активно покоряют Париж

Стильные девушки. Фото: Freepik

Француженки обладают уникальным талантом выглядеть роскошно и одновременно непринужденно. Как им это удается? Секрет, который нас завораживает и заставляет снова и снова исследовать их стиль. Их базовый гардероб — это смесь классики и смелых экспериментов: прямые джинсы, романтические платья, уютные кардиганы, блузы и, конечно, каблуки.

Издание Cosmopolitan рассказало, какие тренды зимы 2025 стали фаворитами популярных французских блогеров.

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Отметим, что они прекрасно адаптируют к своим образам горячие тренды, сохраняя особый шарм.

Что носят в Париже этой зимой

Полупрозрачные юбки

Этот тренд кажется смелым, но с правильными акцентами — это стильная классика. Француженки сочетают такие юбки со сдержанными блузами или гольфами, добавляют экологичные пушистые шубки и каблуки. Вполне в духе Сильви из "Эмили в Париже".

Полупрозрачная юбка. Фото: Instagram/sabinasocol

Леопард на верхней одежде

Леопардовый принт снова в центре внимания, но теперь на пальто и куртках. Это смелый выбор, который не каждая осмелится повторить, но именно этим он и привлекает.

Леопардовый принт. Фото: Instagram/camillecharriere

Высокие сапоги до колена

Сапоги из лакированной кожи или замши снова в тренде. Француженки выбирают оттенки коричневого или бургунди, создавая стильные акценты в зимних образах.

Высокие сапоги. Фото: Instagram/annelauremais

Трикотажные длинные платья

Длинное платье из трикотажа — универсальный вариант на все случаи жизни. Лаконичное, элегантное и невероятно женственное, оно идеально вписывается в гардероб француженки. Меняя аксессуары, можно играть с настроением образа.

Платье. Фото: Instagram/chloelecareux

Длинный кардиган

Длинные кардиганы этой зимой стали настоящим мастхэвом. Француженки носят их как верхнюю одежду, сочетая с широкими брюками или макси-юбками.

Длинный кардиган. Фото: Instagram/alisontoby

Юбка-карандаш

Эта модель — синоним утонченности. Она прекрасно сочетается с шелковыми или сатиновыми блузами, создавая идеальный деловой образ. Зимой 2025 года это не просто классика, но и трендовая база.

Юбка-карандаш. Фото: Instagram/paola_cossentino

Вязаные платки

Француженки всегда любили платки, но этой зимой на смену шелковым приходят вязаные. Они добавляют уюта, заменяя шарфы и шапки. Это простой, но очень стильный акцент в зимнем образе.

Платок в образе. Фото: Instagram/lucie.rose.mahe

Одним словом, французский стиль — это искусство сочетания классики и современных трендов. Кажется, секрет в том, чтобы всегда оставаться собой, экспериментируя и добавляя в свой гардероб что-то новое.

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