Зимняя мода 2025 — тренды, которые активно покоряют Париж

Тренды из Парижа — 7 главных модных акцентов зимы-2025
Француженки обладают уникальным талантом выглядеть роскошно и одновременно непринужденно. Как им это удается? Секрет, который нас завораживает и заставляет снова и снова исследовать их стиль. Их базовый гардероб — это смесь классики и смелых экспериментов: прямые джинсы, романтические платья, уютные кардиганы, блузы и, конечно, каблуки.
Издание Cosmopolitan рассказало, какие тренды зимы 2025 стали фаворитами популярных французских блогеров.
Отметим, что они прекрасно адаптируют к своим образам горячие тренды, сохраняя особый шарм.
Что носят в Париже этой зимой
Полупрозрачные юбки
Этот тренд кажется смелым, но с правильными акцентами — это стильная классика. Француженки сочетают такие юбки со сдержанными блузами или гольфами, добавляют экологичные пушистые шубки и каблуки. Вполне в духе Сильви из "Эмили в Париже".
Леопард на верхней одежде
Леопардовый принт снова в центре внимания, но теперь на пальто и куртках. Это смелый выбор, который не каждая осмелится повторить, но именно этим он и привлекает.
Высокие сапоги до колена
Сапоги из лакированной кожи или замши снова в тренде. Француженки выбирают оттенки коричневого или бургунди, создавая стильные акценты в зимних образах.
Трикотажные длинные платья
Длинное платье из трикотажа — универсальный вариант на все случаи жизни. Лаконичное, элегантное и невероятно женственное, оно идеально вписывается в гардероб француженки. Меняя аксессуары, можно играть с настроением образа.
Длинный кардиган
Длинные кардиганы этой зимой стали настоящим мастхэвом. Француженки носят их как верхнюю одежду, сочетая с широкими брюками или макси-юбками.
Юбка-карандаш
Эта модель — синоним утонченности. Она прекрасно сочетается с шелковыми или сатиновыми блузами, создавая идеальный деловой образ. Зимой 2025 года это не просто классика, но и трендовая база.
Вязаные платки
Француженки всегда любили платки, но этой зимой на смену шелковым приходят вязаные. Они добавляют уюта, заменяя шарфы и шапки. Это простой, но очень стильный акцент в зимнем образе.
Одним словом, французский стиль — это искусство сочетания классики и современных трендов. Кажется, секрет в том, чтобы всегда оставаться собой, экспериментируя и добавляя в свой гардероб что-то новое.
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