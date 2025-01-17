Зимова мода 2025 — тренди, які активно підкорюють Париж

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Француженки мають унікальний талант мати розкішний й водночас невимушений вигляд. Як їм це вдається? Секрет, який нас зачаровує і змушує знову й знову досліджувати їхній стиль. Їхній базовий гардероб — це суміш класики й сміливих експериментів: прямі джинси, романтичні сукні, затишні кардигани, блузи та, звісно, підбори.

Видання Cosmopolitan розповіло, які тренди зими 2025 стали фаворитами популярних французьких блогерок.

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Зазначимо, що вони чудово адаптують до своїх образів гарячі тренди, зберігаючи особливий шарм.

Що носять в Парижі цієї зими

Напівпрозорі спідниці

Цей тренд здається сміливим, але з правильними акцентами — це стильна класика. Француженки поєднують такі спідниці зі стриманими блузами чи гольфами, додають екологічні пухнасті шубки й підбори. Цілком у дусі Сільві з "Емілі в Парижі".

Напівпрозора спідниця. Фото: Instagram/sabinasocol

Леопард на верхньому одязі

Леопардовий принт знову в центрі уваги, але тепер на пальтах і куртках. Це сміливий вибір, який не кожна насмілиться повторити, але саме цим він і приваблює.

Леопардовий принт. Фото: Instagram/camillecharriere

Високі чоботи до коліна

Чоботи з лакованої шкіри чи замші знову в тренді. Француженки вибирають відтінки коричневого або бургунді, створюючи стильні акценти в зимових образах.

Високі чоботи. Фото: Instagram/annelauremais

Трикотажні довгі сукні

Довга сукня з трикотажу — універсальний варіант на всі випадки життя. Лаконічна, елегантна і неймовірно жіночна, вона ідеально вписується в гардероб француженки. Змінюючи аксесуари, можна грати з настроєм образу.

Сукня. Фото: Instagram/chloelecareux

Довгий кардиган

Довгі кардигани цієї зими стали справжнім мастхевом. Француженки носять їх як верхній одяг, поєднуючи із широкими штанами чи максіспідницями.

Довгий кардиган. Фото: Instagram/alisontoby

Спідниця-олівець

Ця модель — синонім витонченості. Вона чудово поєднується із шовковими чи сатиновими блузами, створюючи ідеальний діловий образ. Узимку 2025 року це не просто класика, а й трендова база.

Спідниця-олівець. Фото: Instagram/paola_cossentino

В’язані хустинки

Француженки завжди любили хустинки, але цієї зими на зміну шовковим приходять в’язані. Вони додають затишку, замінюючи шарфи та шапки. Це простий, але дуже стильний акцент у зимовому образі.

Хустинка в образі. Фото: Instagram/lucie.rose.mahe

Одним словом, французький стиль — це мистецтво поєднання класики й сучасних трендів. Здається, секрет у тому, щоб завжди залишатися собою, експериментуючи й додаючи до свого гардероба щось нове.

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