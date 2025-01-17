Зимова мода 2025 — тренди, які активно підкорюють Париж

Тренди з Парижа — 7 головних модних акцентів зими-2025
Француженки мають унікальний талант мати розкішний й водночас невимушений вигляд. Як їм це вдається? Секрет, який нас зачаровує і змушує знову й знову досліджувати їхній стиль. Їхній базовий гардероб — це суміш класики й сміливих експериментів: прямі джинси, романтичні сукні, затишні кардигани, блузи та, звісно, підбори.
Видання Cosmopolitan розповіло, які тренди зими 2025 стали фаворитами популярних французьких блогерок.
Зазначимо, що вони чудово адаптують до своїх образів гарячі тренди, зберігаючи особливий шарм.
Що носять в Парижі цієї зими
Напівпрозорі спідниці
Цей тренд здається сміливим, але з правильними акцентами — це стильна класика. Француженки поєднують такі спідниці зі стриманими блузами чи гольфами, додають екологічні пухнасті шубки й підбори. Цілком у дусі Сільві з "Емілі в Парижі".
Леопард на верхньому одязі
Леопардовий принт знову в центрі уваги, але тепер на пальтах і куртках. Це сміливий вибір, який не кожна насмілиться повторити, але саме цим він і приваблює.
Високі чоботи до коліна
Чоботи з лакованої шкіри чи замші знову в тренді. Француженки вибирають відтінки коричневого або бургунді, створюючи стильні акценти в зимових образах.
Трикотажні довгі сукні
Довга сукня з трикотажу — універсальний варіант на всі випадки життя. Лаконічна, елегантна і неймовірно жіночна, вона ідеально вписується в гардероб француженки. Змінюючи аксесуари, можна грати з настроєм образу.
Довгий кардиган
Довгі кардигани цієї зими стали справжнім мастхевом. Француженки носять їх як верхній одяг, поєднуючи із широкими штанами чи максіспідницями.
Спідниця-олівець
Ця модель — синонім витонченості. Вона чудово поєднується із шовковими чи сатиновими блузами, створюючи ідеальний діловий образ. Узимку 2025 року це не просто класика, а й трендова база.
В’язані хустинки
Француженки завжди любили хустинки, але цієї зими на зміну шовковим приходять в’язані. Вони додають затишку, замінюючи шарфи та шапки. Це простий, але дуже стильний акцент у зимовому образі.
Одним словом, французький стиль — це мистецтво поєднання класики й сучасних трендів. Здається, секрет у тому, щоб завжди залишатися собою, експериментуючи й додаючи до свого гардероба щось нове.
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