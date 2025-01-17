Как выбрать эко шубу в 2025 — самый модный цвет зимы

Тренд зимы-2025 — экошуба в главном цвете года
Эксперименты с верхней одеждой всегда добавляют зимним образам особого шарма. В этом сезоне выбор у модниц впечатляет: оверсайз-пуховики для будней, изящные длинные пальто для праздничных событий или удобные универсальные дубленки. Но настоящим фаворитом зимних гардеробов стали экошубы, особенно в белом цвете, которые буквально захватили сердца дизайнеров и поклонников моды.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему именно белая экошуба достойна внимания в 2025
Белая шуба — это абсолютный мастхэв зимы. Она идеально дополняет любой стиль: от повседневного casual до делового или даже спортивного. Ее универсальность делает ее безоговорочным лидером среди зимней верхней одежды.
Какие модели выбирают
В этом сезоне популярны несколько вариантов:
- Укороченные экошубы с объемной длинной шерстью. Они создают стильный и расслабленный вид, который при этом остается элегантным.
- Длина миди и макси — идеальный вариант для тех, кто хочет оставаться в тепле даже в сильные морозы. Такие шубы подходят для создания образов, излучающих сдержанность и утонченность.
С чем носить белую экошубу
Дополните белую шубу свитером, брюками или платьем в тон. Чтобы сделать образ более выразительным, добавьте аксессуары: стильную повязку, капор, очки или сумку. Для смелого акцента выберите яркие колготки, которые остаются на пике популярности.
Также можно скомбинировать белую шубу с черным, серым или бордовым цветом. Это сделает верхнюю одежду главной "звездой" вашего образа, который будет привлекать внимание повсюду.
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