Как выбрать эко шубу в 2025 — самый модный цвет зимы

Девушки в экошубах. Фото: Freepik

Эксперименты с верхней одеждой всегда добавляют зимним образам особого шарма. В этом сезоне выбор у модниц впечатляет: оверсайз-пуховики для будней, изящные длинные пальто для праздничных событий или удобные универсальные дубленки. Но настоящим фаворитом зимних гардеробов стали экошубы, особенно в белом цвете, которые буквально захватили сердца дизайнеров и поклонников моды.

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Белая шуба — это абсолютный мастхэв зимы. Она идеально дополняет любой стиль: от повседневного casual до делового или даже спортивного. Ее универсальность делает ее безоговорочным лидером среди зимней верхней одежды.

Белая экошуба. Фото из Instagram

Какие модели выбирают

В этом сезоне популярны несколько вариантов:

Укороченные экошубы с объемной длинной шерстью. Они создают стильный и расслабленный вид, который при этом остается элегантным.

с объемной длинной шерстью. Они создают стильный и расслабленный вид, который при этом остается элегантным. Длина миди и макси — идеальный вариант для тех, кто хочет оставаться в тепле даже в сильные морозы. Такие шубы подходят для создания образов, излучающих сдержанность и утонченность.

Укороченная экошуба. Фото из Instagram

С чем носить белую экошубу

Дополните белую шубу свитером, брюками или платьем в тон. Чтобы сделать образ более выразительным, добавьте аксессуары: стильную повязку, капор, очки или сумку. Для смелого акцента выберите яркие колготки, которые остаются на пике популярности.

Экошуба с платьем. Фото из Instagram

Также можно скомбинировать белую шубу с черным, серым или бордовым цветом. Это сделает верхнюю одежду главной "звездой" вашего образа, который будет привлекать внимание повсюду.

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