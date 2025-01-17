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Тренд зимы-2025 — экошуба в главном цвете года

17 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выбрать эко шубу в 2025 — самый модный цвет зимы
Девушки в экошубах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Эксперименты с верхней одеждой всегда добавляют зимним образам особого шарма. В этом сезоне выбор у модниц впечатляет: оверсайз-пуховики для будней, изящные длинные пальто для праздничных событий или удобные универсальные дубленки. Но настоящим фаворитом зимних гардеробов стали экошубы, особенно в белом цвете, которые буквально захватили сердца дизайнеров и поклонников моды.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Белая шуба — это абсолютный мастхэв зимы. Она идеально дополняет любой стиль: от повседневного casual до делового или даже спортивного. Ее универсальность делает ее безоговорочным лидером среди зимней верхней одежды.

Белая экошуба в тренде этой зимой
Белая экошуба. Фото из Instagram

Какие модели выбирают

В этом сезоне популярны несколько вариантов:

  • Укороченные экошубы с объемной длинной шерстью. Они создают стильный и расслабленный вид, который при этом остается элегантным.
  • Длина миди и макси — идеальный вариант для тех, кто хочет оставаться в тепле даже в сильные морозы. Такие шубы подходят для создания образов, излучающих сдержанность и утонченность.
С экошубой легко можно создать интересный лук
Укороченная экошуба. Фото из Instagram

С чем носить белую экошубу

Дополните белую шубу свитером, брюками или платьем в тон. Чтобы сделать образ более выразительным, добавьте аксессуары: стильную повязку, капор, очки или сумку. Для смелого акцента выберите яркие колготки, которые остаются на пике популярности.

Под экошубу можно смело надевать платье
Экошуба с платьем. Фото из Instagram

Также можно скомбинировать белую шубу с черным, серым или бордовым цветом. Это сделает верхнюю одежду главной "звездой" вашего образа, который будет привлекать внимание повсюду.

Ранее мы писали о том, какой фасон шубы в тренде в этом сезоне.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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