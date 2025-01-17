Як обрати екошубу у 2025 — наймодніший колір зими

Тренд зими-2025 — екошуба в головному кольорі року
Експерименти з верхнім одягом завжди додають зимовим образам особливого шарму. Цього сезону вибір у модниць вражає: оверсайз-пуховики для буднів, витончені довгі пальта для святкових подій чи зручні універсальні дублянки. Але справжнім фаворитом зимових гардеробів стали екошуби, особливо в білому кольорі, які буквально захопили серця дизайнерів та шанувальників моди.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому саме біла екошуба варта уваги у 2025
Біла шуба — це абсолютний мастхев зими. Вона ідеально доповнює будь-який стиль: від повсякденного casual до ділового чи навіть спортивного. Її універсальність робить її беззаперечним лідером серед зимового верхнього одягу.
Які моделі обирають
Цього сезону популярними є декілька варіантів:
- Вкорочені екошуби з об'ємною довгою шерстю. Вони створюють стильний і розслаблений вигляд, який при цьому залишається елегантним.
- Довжина міді та максі — ідеальний варіант для тих, хто хоче залишатися в теплі навіть у сильні морози. Такі шуби підходять для створення образів, що випромінюють стриманість і витонченість.
З чим носити білу екошубу
Доповніть білу шубу светром, штанами чи сукнею в тон. Щоб зробити образ більш виразним, додайте аксесуари: стильну пов’язку, капор, окуляри або сумку. Для сміливого акценту оберіть яскраві колготки, які залишаються на піку популярності.
Також можна скомбінувати білу шубу з чорним, сірим чи бордовим кольором. Це зробить верхній одяг головною "зіркою" вашого образу, який привертатиме увагу всюди.
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