Як обрати екошубу у 2025 — наймодніший колір зими

Дівчата в екошубах. Фото: Freepik

Експерименти з верхнім одягом завжди додають зимовим образам особливого шарму. Цього сезону вибір у модниць вражає: оверсайз-пуховики для буднів, витончені довгі пальта для святкових подій чи зручні універсальні дублянки. Але справжнім фаворитом зимових гардеробів стали екошуби, особливо в білому кольорі, які буквально захопили серця дизайнерів та шанувальників моди.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому саме біла екошуба варта уваги у 2025

Біла шуба — це абсолютний мастхев зими. Вона ідеально доповнює будь-який стиль: від повсякденного casual до ділового чи навіть спортивного. Її універсальність робить її беззаперечним лідером серед зимового верхнього одягу.

Біла екошуба. Фото з Instagram

Які моделі обирають

Цього сезону популярними є декілька варіантів:

Вкорочені екошуби з об'ємною довгою шерстю. Вони створюють стильний і розслаблений вигляд, який при цьому залишається елегантним.

з об'ємною довгою шерстю. Вони створюють стильний і розслаблений вигляд, який при цьому залишається елегантним. Довжина міді та максі — ідеальний варіант для тих, хто хоче залишатися в теплі навіть у сильні морози. Такі шуби підходять для створення образів, що випромінюють стриманість і витонченість.

Укорочена екошуба. Фото з Instagram

З чим носити білу екошубу

Доповніть білу шубу светром, штанами чи сукнею в тон. Щоб зробити образ більш виразним, додайте аксесуари: стильну пов’язку, капор, окуляри або сумку. Для сміливого акценту оберіть яскраві колготки, які залишаються на піку популярності.

Екошуба з сукнею. Фото з Instagram

Також можна скомбінувати білу шубу з чорним, сірим чи бордовим кольором. Це зробить верхній одяг головною "зіркою" вашого образу, який привертатиме увагу всюди.

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