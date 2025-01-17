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Тренд зими-2025 — екошуба в головному кольорі року

17 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як обрати екошубу у 2025 — наймодніший колір зими
Дівчата в екошубах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Експерименти з верхнім одягом завжди додають зимовим образам особливого шарму. Цього сезону вибір у модниць вражає: оверсайз-пуховики для буднів, витончені довгі пальта для святкових подій чи зручні універсальні дублянки. Але справжнім фаворитом зимових гардеробів стали екошуби, особливо в білому кольорі, які буквально захопили серця дизайнерів та шанувальників моди. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Чому саме біла екошуба варта уваги у 2025

Біла шуба — це абсолютний мастхев зими. Вона ідеально доповнює будь-який стиль: від повсякденного casual до ділового чи навіть спортивного. Її універсальність робить її беззаперечним лідером серед зимового верхнього одягу.

Біла екошуба в тренді цієї зими
Біла екошуба. Фото з Instagram

Які моделі обирають

Цього сезону популярними є декілька варіантів:

  • Вкорочені екошуби з об'ємною довгою шерстю. Вони створюють стильний і розслаблений вигляд, який при цьому залишається елегантним.
  • Довжина міді та максі — ідеальний варіант для тих, хто хоче залишатися в теплі навіть у сильні морози. Такі шуби підходять для створення образів, що випромінюють стриманість і витонченість.
З екошубою легко можна створити цікавий лук
Укорочена екошуба. Фото з Instagram

З чим носити білу екошубу

Доповніть білу шубу светром, штанами чи сукнею в тон. Щоб зробити образ більш виразним, додайте аксесуари: стильну пов’язку, капор, окуляри або сумку. Для сміливого акценту оберіть яскраві колготки, які залишаються на піку популярності.

Під екошубу можна сміливо одягати сукню
Екошуба з сукнею. Фото з Instagram

Також можна скомбінувати білу шубу з чорним, сірим чи бордовим кольором. Це зробить верхній одяг головною "зіркою" вашого образу, який привертатиме увагу всюди.

Раніше ми писали про те, який фасон шуби в тренді цього сезону.

Також ми повідомляли, скільки коштує шуба Полякової.

 

мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік

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