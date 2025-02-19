Самый стильный зимний аксессуар, который будет в моде не один год

Девушка в зимних аксессуарах. Фото: Freepik

Этой зимой вязаный чепчик — не просто модный аксессуар, а настоящая находка для тех, кто хочет совместить стиль и комфорт. Февральские морозы не шутят, поэтому утепляться нужно разумно. И если обычные шапки уже надоели, этот тренд точно стоит внимания.

Новини.LIVE расскажет почему.

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Еще в 2021 году Miu Miu запустили моду на вязаные капюшоны, но именно скандинавские модницы переосмыслили идею, сделав ставку на чепчики. Вместо того чтобы прятать волосы под объемным капюшоном, они завязывают их под подбородком, добавляя образу женственности и легкого ретро-шарма. Представьте стильное длинное пальто, массивные шарфы, теплые варежки — и вязаный чепчик, который завершает зимний лук.

Вязаный чепчик. Фото из Instagram

Особенно популярны красные и бордовые оттенки — зимой хватает темных цветов, так что яркий акцент освежает образ и добавляет немного настроения в пасмурные дни. К тому же, чепчик из мягкой шерсти не только стильно выглядит, но и хорошо греет, что особенно актуально в морозную погоду.

Красный чепчик. Фото из Instagram

Этот аксессуар уже стал любимым среди тех, кто ценит удобство и стиль. Он отлично дополняет минималистичные образы, делая их более выразительными, и подходит практически к любой верхней одежде — от классического пальто до пуховика.

И главное — это не просто тренд на один сезон. Качественно сделанный шерстяной чепчик будет служить долго, так что его точно можно считать удачной инвестицией в зимний гардероб.

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