Найстильніший зимовий аксесуар, що буде в моді не один рік

Дівчина в зимових аксесуарах. Фото: Freepik

Цієї зими в’язаний чепчик — не просто модний аксесуар, а справжня знахідка для тих, хто хоче поєднати стиль і комфорт. Лютневі морози не жартують, тому утеплюватися потрібно розумно. І якщо звичайні шапки вже набридли, цей тренд точно вартий уваги.

Новини.LIVE розповість чому.

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Ще у 2021 році Miu Miu запустили моду на в’язані каптури, але саме скандинавські модниці переосмислили ідею, зробивши ставку на чепчики. Замість того, щоб ховати волосся під об’ємним капюшоном, вони зав’язують його під підборіддям, додаючи образу жіночності й легкого ретро-шарму. Уявіть стильне довге пальто, масивні шарфи, теплі рукавиці — і в’язаний чепчик, який довершує зимовий лук.

В’язаний чепчик. Фото з Instagram

Особливо популярні червоні й бордові відтінки — взимку вистачає темних кольорів, тож яскравий акцент освіжає образ і додає трохи настрою в похмурі дні. До того ж, чепчик із м’якої вовни не тільки має стильний вигляд, а й добре гріє, що особливо актуально в морозну погоду.

Червоний чепчик. Фото з Instagram

Цей аксесуар вже став улюбленим серед тих, хто цінує зручність і стиль. Він чудово доповнює мінімалістичні образи, роблячи їх більш виразними, і пасує практично до будь-якого верхнього одягу — від класичного пальта до пуховика.

І головне — це не просто тренд на один сезон. Якісно зроблений вовняний чепчик служитиме довго, тож його точно можна вважати вдалою інвестицією у зимовий гардероб.

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