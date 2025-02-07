Забытые туфли возвращаются — модная сенсация 2025 года

Туфли. Фото: Freepik

Известная американская певица Майли Сайрус знает, как привлечь внимание. На церемонии "Грэмми 2025" певица не просто покорила сцену — она напомнила миру о моде 2000-х. Ее выход в босоножках на танкетке стал настоящим ностальгическим моментом, ведь такая обувь долгое время считалась антитрендом.

Об этом сообщает Who what wear.

Читайте также:

Почему звезда выбрала именно этот образ

За стиль отвечала команда во главе с Брэдли Кеннетом. Для важного вечера стилист выбрал для Майли кожаное черное платье от Saint Laurent, подчеркнувшее ее смелый образ. Главным акцентом стали лакированные босоножки Salomé, тоже от Saint Laurent, стоимостью почти 900 евро (около 39 тысяч гривен). Завершили лук роскошные украшения от Tiffany & Co., которые добавили блеска и изящества.

Образ Майли Сайрус. Фото: скриншот видео

Но самое интересное — выбор обуви был не случайным. В 2000-х босоножки на танкетке носили все модницы, и этот тренд тесно связан с образом Ханны Монтаны — героини, которая принесла Майли мировую славу. Тогда такие модели были маст-хэв в гардеробе, но со временем уступили классическим каблукам. Тем не менее сейчас Сайрус решила вернуть им вторую жизнь, и похоже, что ей это удалось.

Майли в очередной раз доказала, что может не только задавать тренды, но и возвращать моду на вещи, которые все считали забытыми. И кто знает — возможно, после ее выхода танкетки снова заполонят улицы и красные дорожки.

Босоножки Salomé. Фото: Saint Laurent

Добавим, что этот вечер стал для певицы не только модной победой, но и музыкальным триумфом. Она получила награду "Лучшее кантри-исполнение в дуэте" за совместную песню с Бейонсе "II Most Wanted".

Ранее мы писали о том, какие стильные сапоги стоит приобрести на весну.

Также мы сообщали, какая модель обуви может стать хорошей альтернативой Tabi.