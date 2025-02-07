Забуті туфлі повертаються — модна сенсація 2025 року

Туфлі. Фото: Freepik

Відома американська співачка Майлі Сайрус знає, як привернути увагу. На церемонії "Греммі 2025" співачка не просто підкорила сцену — вона нагадала світу про моду 2000-х. Її вихід у босоніжках на танкетці став справжнім ностальгічним моментом, адже таке взуття довгий час вважалося антитрендом.

Про це повідомляє Who what wear.

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За стиль відповідала команда на чолі з Бредлі Кеннетом. Для важливого вечора стиліст обрав для Майлі шкіряну чорну сукню від Saint Laurent, що підкреслила її сміливий образ. Головним акцентом стали лаковані босоніжки Salomé, теж від Saint Laurent, вартістю майже 900 євро (близько 39 тисяч гривень). Довершили лук розкішні прикраси від Tiffany & Co., які додали блиску та витонченості.

Образ Майлі Сайрус. Фото: скриншот відео

Але найцікавіше — вибір взуття був не випадковим. У 2000-х босоніжки на танкетці носили всі модниці, і цей тренд тісно пов’язаний із образом Ганни Монтани — героїні, яка принесла Майлі світову славу. Тоді такі моделі були маст-хев у гардеробі, але згодом поступилися класичним підборам. Проте зараз Сайрус вирішила повернути їм друге життя, і схоже, що їй це вдалося.

Майлі вкотре довела, що може не лише задавати тренди, а й повертати моду на речі, які всі вважали забутими. І хто знає — можливо, після її виходу танкетки знову заполонять вулиці та червоні доріжки.

Босоніжки Salomé. Фото: Saint Laurent

Додамо, що цей вечір став для співачки не лише модною перемогою, а й музичним тріумфом. Вона отримала нагороду "Найкраще кантрі-виконання в дуеті" за спільну пісню з Бейонсе "II Most Wanted".

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