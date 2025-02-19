Черные колготки и мини — тренд 2010-х, которому уже следуют все

Девушка в мини-юбке. Фото: Pixabay

В последнее время мода будто заиграла в машину времени: тренды, которые мы уже успели забыть, возвращаются с новой силой. 2025-й не стал исключением — теперь темные колготки с мини-юбками и шортами снова в центре внимания. То, что еще 10-15 лет назад было привычным выбором для осенних и весенних образов, сейчас превратилось в модный акцент. И это не просто возвращение стиля — это новый способ выразить себя.

Об этом пишет Vogue.

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Колготки как ключевой элемент образа

Раньше колготки воспринимались скорее как базовая вещь для тепла, но теперь они — важный штрих любого образа. Яркие носки и чулки еще недавно появлялись в популярных сериалах, таких как "Сплетница", а теперь — и на подиумах, например, в Prada весна-лето 2025. Если два сезона назад Miu Miu продвигали тренд "без штанов", то теперь колготки стали самостоятельным и стильным вариантом, который легко сочетать с мини-юбками или шортами.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Колготки с мини — это не просто тренд, а целая эстетика. Это возможность смело миксовать вещи, которые, кажется, "не подходят", но именно в этом их шарм. Представьте себе комбинацию черных полупрозрачных колготок с джинсовыми шортами или легким платьем — выглядит стильно и немного ностальгично, напоминая конечные годы 2000-х и начало 2010-х. Тогда девушки смело надевали их даже с босоножками — и сегодня эта идея возвращается.

Звездный пример

Недавно во время Недели высокой моды Chanel сразу две иконы стиля, Дуа Липа и Лили-Роуз Депп, появились в прозрачных черных колготках и босоножках на каблуках. А сочетание шорт с колготами активно поддерживают Сьюки Уотерхаус и Алессандра Амбросио, несмотря на то, что оно остается довольно противоречивым. Но именно эта контрастность и делает образ интересным.

Дуа Липа и Лили-Роуз Депп. Фото: Vogue

Еще в 2000-х Алекса Чанг задала этот стиль, нося черные или серые колготки с кружевными мини-юбками и шортами. За ней это подхватили Кейт Мосс и Сиенна Миллер, добавляя немного богемного шика. Теперь мы возвращаемся к этому сочетанию, так как оно несет в себе и игривость, и смелость, и нотку ностальгии.

Алекса Чанг. Фото: Vogue

Если выбирать между возвращением узких джинсов или трендом на колготки с мини — второй вариант точно кажется намного приятнее. Он позволяет экспериментировать, добавлять в образ немного рок-н-ролльной дерзости и чувствовать себя стильно, не жертвуя комфортом.

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