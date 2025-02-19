Чорні колготки та міні — тренд 2010-х, якому вже слідують всі

Дівчина в мініспідниці. Фото: Pixabay

Останнім часом мода ніби заграла у машину часу: тренди, які ми вже встигли забути, повертаються з новою силою. 2025-й не став винятком — тепер темні колготки з мініспідницями та шортами знову в центрі уваги. Те, що ще 10-15 років тому було звичним вибором для осінніх і весняних образів, зараз перетворилося на модний акцент. І це не просто повернення стилю — це новий спосіб виразити себе.

Про це пише Vogue.

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Колготки як ключовий елемент образу

Раніше колготки сприймалися швидше як базова річ для тепла, але тепер вони — важливий штрих будь-якого образу. Яскраві шкарпетки та панчохи ще нещодавно з’являлися у популярних серіалах, таких як "Пліткарка", а тепер — і на подіумах, наприклад, у Prada весна-літо 2025. Якщо два сезони тому Miu Miu просували тренд "без штанів", то тепер колготки стали самостійним і стильним варіантом, який легко поєднувати з мініспідницями чи шортами.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Колготки з міні — це не просто тренд, а ціла естетика. Це можливість сміливо міксувати речі, які, здається, "не пасують", але саме в цьому їхній шарм. Уявіть собі комбінацію чорних напівпрозорих колготок із джинсовими шортами чи легкою сукнею — має стильний та трохи ностальгійний вигляд, нагадуючи кінцеві роки 2000-х і початок 2010-х. Тоді дівчата сміливо вдягали їх навіть із босоніжками — і сьогодні ця ідея повертається.

Зірковий приклад

Нещодавно під час Тижня високої моди Chanel одразу дві ікони стилю, Дуа Ліпа та Лілі-Роуз Депп, з'явилися у прозорих чорних колготках та босоніжках на підборах. А поєднання шортів із колготами активно підтримують Сьюкі Вотергаус і Алессандра Амбросіо, попри те, що воно залишається досить суперечливим. Але саме ця контрастність і робить образ цікавим.

Дуа Ліпа та Лілі-Роуз Депп. Фото: Vogue

Ще у 2000-х Алекса Чанг задала цей стиль, носивши чорні або сірі колготки з мереживними мініспідницями та шортами. За нею це підхопили Кейт Мосс та Сієнна Міллер, додаючи трохи богемного шику. Тепер ми повертаємося до цього поєднання, бо воно має в собі і грайливість, і сміливість, і нотку ностальгії.

Алекса Чанг. Фото: Vogue

Якщо обирати між поверненням вузьких джинсів або трендом на колготки з міні — другий варіант точно здається набагато приємнішим. Він дозволяє експериментувати, додавати в образ трохи рок-н-рольної зухвалості та почуватися стильно, не жертвуючи комфортом.

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