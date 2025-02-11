Модные шапки и шарфы — что носить в феврале 2025 года

Девушка в стильном шарфе и перчатках. Фото: Freepik

В этом году зима удивляет: снег почти растаял, морозов не было, а погода больше напоминает март, чем февраль. Но не стоит спешить снимать все теплые вещи — зима еще не закончилась, и холода могут вернуться в любой момент. Чтобы не замерзнуть и не простудиться, лучше не пренебрегать теплыми аксессуарами.

Новини.LIVE напомнит, на какие обратить внимание.

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Шарф — это не только тепло, но и стиль

Некоторые считают, что шарф может испортить образ, но это совсем не так. Если правильно его подобрать, он не только согреет, но и станет изюминкой вашего лука. Лучший выбор — шерстяной или кашемировый палантин: можно несколько раз обмотать его вокруг шеи, а чтобы он не развязывался, закрепить брошью. Это еще и стильный акцент!

Если любите сдержанную классику, выбирайте нейтральные оттенки — черный, бежевый или серый. Они подходят к любому гардеробу. Но если хочется добавить яркости, смело берите шарф насыщенного цвета: красного, зеленого или синего. Это сделает образ более выразительным. А еще в тренде принты — особенно цветочные и анималистические.

Стильный бежевый шарф. Фото из Instagram

Шапка — главный аксессуар зимы

Даже если на улице тепло, шапка остается незаменимой. Она защитит от пронизывающего ветра и сделает образ целостным. В этом сезоне в моде минимализм — без лишних логотипов, блесток и пайеток.

Наиболее универсальные модели — бини, балаклавы, чепчики и ушанки. Бини — это вариант на каждый день, который подходит и к спортивному стилю, и к деловому. Балаклава не только согреет голову, но и защитит шею. Чепчик придаст образу винтажного шарма, а ушанка — идеальный выбор для тех, кто ценит тепло и комфорт.

Шапка-ушанка. Фото из Instagram

Зима еще может удивить, поэтому теплые аксессуары остаются актуальными. А если купить качественный шарф или шапку сейчас, они прослужат не один сезон.

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