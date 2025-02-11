Модні шапки та шарфи — що носити у лютому 2025

Дівчина в стильному шарфі і рукавичках. Фото: Freepik

Цього року зима дивує: сніг майже розтанув, морозів не було, а погода більше нагадує березень, ніж лютий. Але не варто поспішати знімати всі теплі речі — зима ще не закінчилася, і холоди можуть повернутися будь-якої миті. Щоб не замерзнути і не застудитися, краще не нехтувати теплими аксесуарами.

Новини.LIVE нагадає, на які звернути увагу.

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Шарф — це не лише тепло, а й стиль

Дехто вважає, що шарф може зіпсувати образ, але це зовсім не так. Якщо правильно його підібрати, він не тільки зігріє, а й стане родзинкою вашого лука. Найкращий вибір — вовняний або кашеміровий палантин: можна кілька разів обмотати його навколо шиї, а щоб він не розв’язувався, закріпити брошкою. Це ще й стильний акцент!

Якщо любите стриману класику, обирайте нейтральні відтінки — чорний, бежевий чи сірий. Вони пасують до будь-якого гардероба. Але якщо хочеться додати яскравості, сміливо беріть шарф насиченого кольору: червоного, зеленого чи синього. Це зробить образ виразнішим. А ще в тренді принти — особливо квіткові й анімалістичні.

Стильний бежевий шарф. Фото з Instagram

Шапка — головний аксесуар зими

Навіть якщо надворі тепло, шапка залишається незамінною. Вона захистить від пронизливого вітру й зробить образ цілісним. У цьому сезоні в моді мінімалізм — без зайвих логотипів, блискіток і паєток.

Найбільш універсальні моделі — біні, балаклави, чепчики та вушанки. Біні — це варіант на кожен день, який пасує і до спортивного стилю, і до ділового. Балаклава не лише зігріє голову, а й захистить шию. Чепчик додасть образу вінтажного шарму, а вушанка — ідеальний вибір для тих, хто цінує тепло та комфорт.

Шапка-вушанка. Фото з Instagram

Зима ще може здивувати, тому теплі аксесуари залишаються актуальними. А якщо купити якісний шарф чи шапку зараз, вони прослужать не один сезон.

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