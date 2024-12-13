Платья для зимы 2025 года – стильные варианты, которые стоит носить

Девушка в платье зимой. Фото: Freepik

Зима — это не повод прятать все платья в шкаф. Напротив, они могут быть идеальным вариантом, если правильно выбрать материал и фасон. Так вы будете оставаться модными и чувствовать себя комфортно даже в мороз.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее о том, какие фасоны платьев будут в тренде зимой 2025 года.

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Платье-свитер

Длинное платье-свитер — отличный выбор для зимы. Оно теплое, удобное и легко подходит для любых случаев. Такая одежда выглядит элегантно и в то же время очень практично.

Платье-свитер. Фото с Instagram

Оверсайз

Уютное трикотажное платье оверсайз идеально подходит для холодного времени. Оно создает ощущение тепла и уюта, словно вы закутаны в одеяло. Чтобы образ был стильным, выбирайте варианты с поясом или легким акцентом на талии.

Платье-оверсайз. Фото с Instagram

Вязаное платье

Если у вас есть высокие сапоги, попробуйте носить вязаное платье до колена. Такой вариант смотрится стильно и гармонично, а обувь становится ярким акцентом вашего образа. Это подходит как для низких, так и для высоких девушек.

Вязаное платье. Фото с Instagram

Вельветовый сарафан

Вельветовый сарафан — теплый и удобный вариант для зимы. Носите его с шерстяным джемпером и плотными колготками, чтобы оставаться в тепле. Этот образ выглядит мило и придает настроения даже в пасмурные дни.

Вельветовый сарафан. Фото с Instagram

Одним словом, платья зимой — это не только красиво, но и практично. Так что смело экспериментируйте и создавайте стильные образы, которые будут согревать не только тело, но и душу.

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