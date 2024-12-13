Сукні для зими 2025 року — стильні варіанти, які варто носити

Дівчина в сукні взимку. Фото: Freepik

Зима — це не привід ховати всі сукні в шафу. Навпаки, вони можуть бути ідеальним варіантом, якщо правильно вибрати матеріал і фасон. Так ви залишатиметесь модною та почуватися комфортно навіть у мороз.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше про те, які фасони суконь будуть в тренді зимою 2025 року.

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Сукня-светр

Довга сукня-светр — чудовий вибір для зими. Вона тепла, зручна та легко підходить для будь-яких випадків. Такий одяг має елегантний й водночас дуже практичний вигляд.

Сукня-светр. Фото з Instagram

Оверсайз

Затишне трикотажне плаття оверсайз ідеально підходить для холодної пори. Воно створює відчуття тепла й затишку, наче ви закутані в ковдру. Щоб образ був стильним, обирайте варіанти з поясом або легким акцентом на талії.

Сукня-оверсайз. Фото з Instagram

В’язана сукня

Якщо у вас є високі чоботи, спробуйте носити в’язану сукню до коліна. Такий варіант виглядає стильно й гармонійно, а взуття стає яскравим акцентом вашого образу. Це підходить як для низьких, так і для високих дівчат.

В'язана сукня. Фото з Instagram

Вельветовий сарафан

Вельветовий сарафан — теплий і зручний варіант для зими. Носіть його з вовняним джемпером і щільними колготками, щоб залишатися в теплі. Цей образ має милий вигляд і додає настрою навіть у похмурі дні.

Вельветовий сарафан. Фото з Instagram

Одним словом, сукні взимку — це не лише красиво, а й практично. Тож сміливо експериментуйте й створюйте стильні образи, які будуть зігрівати не тільки тіло, а й душу.

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