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Техника окрашивания волос, остающаяся в тренде десятилетия

11 января 2025 16:08
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главная техника окрашивания волос последних лет — всегда в моде
Женщина на покраске волос. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

AirTouch — это техника окрашивания, которая стремительно приобретает популярность среди тех, кто хочет выглядеть стильно и естественно. Это настоящая эволюция в мире мелирования. Оттенки будто танцуют, добавляя прическе глубины и объема.

Об этом пишет VOGUE.

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Почему все говорят об AirTouch

Этот метод окрашивания известен своей деликатностью. Волосы практически не повреждаются, ведь техника предполагает обработку лишь выбранных прядей. А для обладательниц тонких волос AirTouch — настоящая находка, ведь они после покраски имеют более густой и объемный вид.

Однако стоит быть готовыми к тому, что окрашивание займет от трех до шести часов. Результат, однако, того стоит: даже спустя несколько месяцев корни остаются практически незаметными, и волосы выглядят ухоженными.

При этом результат стоит того: даже спустя несколько месяцев корни остаются практически незаметными, и волосы выглядят ухоженными.

Все обсуждают популярную технику окрашивания
AirTouch. Фото из Instagram

Отметим, что эта техника достаточно сложная, и не каждый мастер владеет ею на высоком уровне. Колорист Наталья Юрчак, основательница Natalia Yurchak Beauty School, сказала свое мнение по этому поводу.

"Чтобы овладеть AirTouch, я проходила обучение у изобретателя методики несколько раз. Это дорого, долго, но того стоит", — отметила Наталья.

Эксперты предостерегают: ошибка в окрашивании может испортить весь эффект. Например, если слишком много краски наносить ближе к кончикам, это может создать слишком "тяжелый" вид и сделает волосы похожими на искусственные. Поэтому стоит доверять только опытным мастерам, которые понимают тонкости этой техники.

Эта техника окрашивания достаточно сложная, но дает долговременный эффект
Девушка с длинными волосами. Фото из Instagram

Для кого подойдет AirTouch

Это идеальный выбор для прямых, волнистых или вьющихся волос средней и большой длины. Но обладательницам очень коротких или поврежденных прядей стоит рассмотреть другие варианты, ведь техника требует здоровой структуры волос для достижения идеального результата.

Ранее мы писали о том, как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы они имели ухоженный вид.

Также мы сообщали, в какие цвета стоит окрашивать волосы женщинам после 50 лет.

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17:18 ВСУ впервые показали работу мостоукладчика М60 AVLB — видео

17:15 Пробки на трассе Одесса-Рени — какая ситуация сегодня вечером

17:02 Что украинцам делать с долларами и вырастет ли курс в январе 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:59 Комбат 58 ОМПБр заявил о проблемах с ротацией

16:53 В Карпатах на известном курорте сгорел отель — видео

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