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Техніка фарбування волосся, яка залишається в тренді десятиріччя

11 січня 2025 16:08
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головна техніка фарбування останніх років — завжди в моді
Жінка на фарбуванні волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

AirTouch — це техніка фарбування, яка стрімко набуває популярності серед тих, хто хоче мати стильний і природний вигляд. Це справжня еволюція у світі мелірування. Відтінки ніби танцюють, додаючи зачісці глибини й об’єму.

Про це пише VOGUE.

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Чому всі говорять про AirTouch

Цей метод фарбування відомий своєю делікатністю. Волосся практично не пошкоджується, адже техніка передбачає обробку лише вибраних пасом. А для власниць тонкого волосся AirTouch — справжня знахідка, адже воно після покраски має густіший та об’ємніший вигляд.

Однак варто бути готовими до того, що фарбування займе від трьох до шести годин. Результат, проте, того вартий: навіть через кілька місяців коріння залишається практично непомітним, і волосся має доглянутий вигляд.

Усі обговорюють популярну техніку фарбування
AirTouch. Фото з Instagram

Відзначимо, що ця техніка досить складна, і не кожен майстер володіє нею на високому рівні. Колорист Наталія Юрчак, засновниця Natalia Yurchak Beauty School, сказала свою думку з цього приводу.

"Щоб опанувати AirTouch, я проходила навчання у винахідника методики кілька разів. Це дорого, довго, але того варте", — відзначила Наталія.

Експерти застерігають: помилка у фарбуванні може зіпсувати весь ефект. Наприклад, якщо занадто багато фарби наносити ближче до кінчиків, це може створити занадто "важкий" вигляд і зробить волосся схожим на штучне. Тому варто довіряти тільки досвідченим майстрам, які розуміють тонкощі цієї техніки.

Ця техніка фарбування досить складна, але дає довготривалий ефект
Дівчина з довгим волоссям. Фото з Instagram

Для кого підійде AirTouch

Це ідеальний вибір для прямого, хвилястого або кучерявого волосся середньої та великої довжини. Але власницям дуже коротких чи пошкоджених пасом варто розглянути інші варіанти, адже техніка потребує здорової структури волосся для досягнення ідеального результату.

Раніше ми писали про те, як доглядати за фарбованим волоссям, щоб воно мало доглянутий вигляд.

Також ми повідомляли, в які кольори варто фарбувати волосся жінкам після 50 років.

мода тренди волосся стиль 2025 рік

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15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

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