Зачем петелька на обуви - функция, о которой мало кто знает

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Петельки на обуви, будь то кроссовки или туфли, выполняют гораздо больше функций, чем просто добавляют стиль или служат брендовым элементом. Они настоящие помощники во многих ситуациях.

Больше об их главных функциях рассказало издание Ukr.Media.

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Для чего петелька на обуви

Основное их назначение — это удобство при снятии обуви. Если вы часто спешите или не хотите тратить лишнее время, просто схватите петельку и легко снимите обувь. Они позволяют так же без усилий обуть кроссовки, просто потянув за петлю.

В дождливую погоду петельки становятся незаменимыми. После улицы можно снять обувь, не испачкав руки или одежду. Это особенно полезно, когда вам надо занести обувь прямо в ванну или на балкон, чтобы избавить ее от влаги.

Петелька на обуви. Фото из Instsgram

Для тех, кто пользуется стиральной машиной для очистки обуви, петельки также пригодятся. Благодаря им можно легко соединить шнурки и не позволить обуви двигаться в середине стиральной машины, что снижает риск ее повреждения.

И, конечно, важно правильно сушить обувь. Европейцы давно знают, что оставлять обувь на радиаторе или под змеевиком — это большой риск для ее формы. Используя шнурок через петельки, можно подвесить обувь на веревку или специальную сушилку, что позволит ей высохнуть правильно, не теряя своей формы.

Во всех кроссовках есть петелька. Фото из Instsgram

И еще один плюс петелек — это помощь во время походов или прогулок по мокрой траве и болотистой местности. Просто заправьте штанины в петельки на задней части обуви, и ваши штаны будут оставаться сухими и чистыми, не касаясь грязи.

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