Навіщо петелька на взутті — функція, про яку мало хто знає

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Петельки на взутті, хай то кросівки чи туфлі, виконують набагато більше функцій, ніж просто додають стиль або слугують брендовим елементом. Вони справжні помічники в багатьох ситуаціях.

Більше про їх головні функції розповіло видання Ukr.Media.

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Для чого петелька на взутті

Основне їх призначення — це зручність при зніманні взуття. Якщо ви часто спішите або не хочете витрачати зайвий час, просто схопіть петельку й легко зніміть взуття. Вони дозволяють так само без зусиль взути кросівки, просто потягнувши за петлю.

У дощову погоду петельки стають незамінними. Після вулиці можна зняти взуття, не забруднивши руки або одяг. Це особливо корисно, коли вам треба занести взуття прямо до ванни чи на балкон, щоб позбавити його від вологи.

Петелька на взутті. Фото з Instsgram

Для тих, хто користується пральною машиною для очищення взуття, петельки також будуть у пригоді. Завдяки ним можна легко з’єднати шнурки та не дозволити взуттю рухатись в середині пральної машини, що знижує ризик його пошкодження.

І, звісно, важливо правильно сушити взуття. Європейці давно знають, що залишати взуття на радіаторі чи під змійовиком — це великий ризик для його форми. Використовуючи шнурок через петельки, можна підвісити взуття на мотузку чи спеціальну сушарку, що дозволить йому висохнути правильно, не втрачаючи своєї форми.

У всіх кросівках є петелька. Фото з Instsgram

І ще один плюс петельок — це допомога під час походів або прогулянок по мокрій траві та болотистій місцевості. Просто заправте штанини в петельки на задній частині взуття, і ваші штани залишатимуться сухими й чистими, не торкаючись бруду.

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