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Свежие тренды 2025 года, которые легко добавить в ваш гардероб

19 января 2025 18:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что носить этой зимой — 4 неожиданных тренда из последних модных коллекций
Стильные девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Резорт-коллекции 2025 года уже успели задать модное настроение, и хоть эти линейки традиционно ассоциируются с отпусками и теплыми странами, на этот раз они удивляют своей универсальностью. Одежду из таких коллекций можно носить уже сейчас, не дожидаясь лета. Это настоящая находка для тех, кто хочет выглядеть стильно даже в холодный сезон. 

Новини.LIVE расскажет о четырех главных трендах, которые покорили своей практичностью и эффектностью.

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Леопардовый принт

Сезон 2025 доказал, что леопардовый узор способен вписаться даже в зимний гардероб. Он появился в коллекциях Valentino, Versace, Bottega Veneta и Sportmax. Стильная юбка-миди, пальто с акцентным принтом или леопардовые аксессуары легко сделают ваш образ незабываемым. Такие детали придают уверенности и утонченности даже в обычный день.

Леопардовый принт останется актуальным и в 2025
Леопардовое пальто. Фото из Instagram

Бургунди

Глубокий винный оттенок остается фаворитом. Его можно увидеть в лукбуках Ferragamo, Gucci и Max Mara. Это идеальный вариант для тех, кто ищет благородный, но ненавязчивый акцент. Костюмы, пальто или даже аксессуары в этом цвете создают ощущение роскоши и изысканности. К тому же он идеально подходит к холодному времени.

Благородный цвет биргуди тоже задержится в трендах
Пальто в цвете биргуди. Фото из Instagram

Пайетки не только для вечеринок

Блестки завоевывают дневной гардероб! Юбки и брюки с пайетками представили такие бренды, как Coperni, Staud и Tom Ford. Их можно носить как в праздничный сезон, так и в будни. Пайетки добавляют праздничного настроения даже в пасмурные дни, а в сочетании с базовым верхом выглядят стильно и уместно.

Юбки с пайетками могут стать изюминкой вашего образа
Юбка с пайетками. Фото из Instagram

Кожаные юбки

Зима — время текстур, и кожа стала настоящим фаворитом среди материалов. Особенно популярными оказались юбки-миди из натуральной кожи. Их показали Tod’s, Balenciaga и Ferragamo. Это универсальная вещь, которую легко адаптировать как под зиму, так и под весенние образы. Скомбинируйте ее с объемным свитером или легким топом — и ваш стиль покорит сердца.

Кожаные юбки удачный выбор даже в холодное время
Кожаная юбка. Фото из Instagram

Таким образом, Resort-коллекции демонстрируют, что мода — это не только о сезонах, но и о комфорте и практичности. Теплые куртки, роскошные джемперы или функциональное зимнее снаряжение для активного отдыха на снежных склонах находят свое место рядом с легкими летними вещами. Это отличная возможность подготовиться к любой погоде, оставаясь на пике стиля.

Так что, если вы хотите обновить свой гардероб, самое время присмотреться к этим трендам. Resort-коллекции — это идеальный баланс между модой и функциональностью, который позволяет выглядеть роскошно даже в самые холодные дни.

Ранее мы писали о том, какие цвета и фасоны в одежде будут актуальными в этом году.

Также мы сообщали, какие вещи держатся в трендах года.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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