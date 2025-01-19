Що носити цієї зими — 4 несподівані тренди з останніх модних колекцій

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Резорт-колекції 2025 року вже встигли задати модний настрій, і хоч ці лінійки традиційно асоціюються з відпустками та теплими країнами, цього разу вони дивують своєю універсальністю. Одяг з таких колекцій можна носити вже зараз, не чекаючи літа. Це справжня знахідка для тих, хто хоче виглядати стильно навіть у холодний сезон.

Новини.LIVE розповість про чотири головних тренди, які підкорили своєю практичністю та ефектністю.

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Леопардовий принт

Сезон 2025 довів, що леопардовий візерунок здатен вписатися навіть у зимовий гардероб. Він з'явився в колекціях Valentino, Versace, Bottega Veneta та Sportmax. Стильна спідниця-міді, пальто з акцентним принтом чи леопардові аксесуари легко зроблять ваш образ незабутнім. Такі деталі додають впевненості та витонченості навіть у звичайний день.

Леопардове пальто. Фото з Instagram

Бургунді

Глибокий винний відтінок залишається фаворитом. Його можна побачити в лукбуках Ferragamo, Gucci та Max Mara. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає шляхетний, але ненав’язливий акцент. Костюми, пальта чи навіть аксесуари у цьому кольорі створюють відчуття розкоші та вишуканості. До того ж він ідеально пасує до холодної пори.

Пальто в кольорі біргуді. Фото з Instagram

Паєтки не тільки для вечірок

Блискітки завойовують денний гардероб! Спідниці та штани з паєтками представили такі бренди, як Coperni, Staud та Tom Ford. Їх можна носити як у святковий сезон, так і в будні. Паєтки додають святкового настрою навіть у похмурі дні, а в поєднанні з базовим верхом мають стильний і доречний вигляд.

Спідниця з паєтками. Фото з Instagram

Шкіряні спідниці

Зима — час текстур, і шкіра стала справжнім фаворитом серед матеріалів. Особливо популярними виявилися спідниці-міді з натуральної шкіри. Їх показали Tod’s, Balenciaga та Ferragamo. Це універсальна річ, яку легко адаптувати як під зиму, так і під весняні образи. Скомбінуйте її з об’ємним светром або легким топом — і ваш стиль підкорить серця.

Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

Таким чином, Resort-колекції демонструють, що мода — це не лише про сезони, а й про комфорт і практичність. Теплі куртки, розкішні джемпери чи функціональне зимове спорядження для активного відпочинку на снігових схилах знаходять своє місце поруч із легкими літніми речами. Це чудова можливість підготуватися до будь-якої погоди, залишаючись на піку стилю.

Тож, якщо ви хочете оновити свій гардероб, саме час придивитися до цих трендів. Resort-колекції — це ідеальний баланс між модою та функціональністю, який дозволяє мати розкішний вигляд навіть у найхолодніші дні.

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