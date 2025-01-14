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Сумки, которые привлекают внимание в 2025 — стильные варианты

14 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Сумки, которые выделят вас из толпы в 2025 году — имеют wow-эффект
Стильная сумка в образе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Индивидуальность становится ключевой чертой нового модного сезона. Если раньше минимализм доминировал на подиумах, то теперь в трендах — максимализм. Этот стиль открывает огромные возможности для самовыражения. Одним из главных акцентов сезона стали яркие и необычные сумки, которые не оставят вас незамеченными.

Новини.LIVE расскажет, какие сумки станут must-have в 2025 году.

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Какие сумки будут трендовыми в этом году

Coach

Весенне-летняя коллекция Coach поражает воображение. Здесь сумки не просто аксессуар, а настоящие произведения искусства. Они украшены рисунками, наклейками и напоминают детские игрушки — плюшевых мишек и динозавров.

Такие сумки классно смотрятся с базовыми вещами, ведь сами по себе являются ярким акцентом. А если хочется добавить еще больше деталей, попробуйте брелоки — модный тренд, который остается актуальным.

Сумки Coach впечатляют стильными вариантами
Сумки. Фото из Instagram

Louis Vuitton

Для тех, кто любит эксперименты, но не готов к радикальным решениям, Louis Vuitton предлагает сумки с бахромой, заклепками или инкрустированные камнями. Это идеальный выбор для вечеринок. Такой аксессуар можно комбинировать как с простым нарядом, так и с роскошными образами — он всегда будет выглядеть гармонично.

Сумки от Louis Vuitton подходят под все
Сумка от Louis Vuitton. Фото из Instagram

Miu Miu

Если вам кажется, что одной сумки недостаточно, обратите внимание на тренд от Miu Miu — носить сразу две маленькие сумки. Главное — сочетать их по стилю и цвету. Дополнительные брелоки или яркие принты сделают ваш образ еще интереснее. 

Сумки в 2025 году можно дополнять яркими деталями
Сумка Miu Miu. Фото из Instagram

Непривычные формы

Весна и лето — лучшее время для смелых экспериментов. Сумки в виде веера, клетки или других нетипичных форм станут главной изюминкой вашего образа. Они прекрасно сочетаются с вечерними платьями, и вам даже не понадобятся дополнительные украшения.

В 2025 году главное — не бояться быть собой. Яркие, стильные и необычные сумки помогут вам подчеркнуть свою уникальность и сделать каждый образ неповторимым.

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мода сумки аксессуары стиль 2025 год

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09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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