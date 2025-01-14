Сумки, которые выделят вас из толпы в 2025 году — имеют wow-эффект

Стильная сумка в образе. Фото: Freepik

Индивидуальность становится ключевой чертой нового модного сезона. Если раньше минимализм доминировал на подиумах, то теперь в трендах — максимализм. Этот стиль открывает огромные возможности для самовыражения. Одним из главных акцентов сезона стали яркие и необычные сумки, которые не оставят вас незамеченными.

Новини.LIVE расскажет, какие сумки станут must-have в 2025 году.

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Какие сумки будут трендовыми в этом году

Coach

Весенне-летняя коллекция Coach поражает воображение. Здесь сумки не просто аксессуар, а настоящие произведения искусства. Они украшены рисунками, наклейками и напоминают детские игрушки — плюшевых мишек и динозавров.

Такие сумки классно смотрятся с базовыми вещами, ведь сами по себе являются ярким акцентом. А если хочется добавить еще больше деталей, попробуйте брелоки — модный тренд, который остается актуальным.

Сумки. Фото из Instagram

Louis Vuitton

Для тех, кто любит эксперименты, но не готов к радикальным решениям, Louis Vuitton предлагает сумки с бахромой, заклепками или инкрустированные камнями. Это идеальный выбор для вечеринок. Такой аксессуар можно комбинировать как с простым нарядом, так и с роскошными образами — он всегда будет выглядеть гармонично.

Сумка от Louis Vuitton. Фото из Instagram

Miu Miu

Если вам кажется, что одной сумки недостаточно, обратите внимание на тренд от Miu Miu — носить сразу две маленькие сумки. Главное — сочетать их по стилю и цвету. Дополнительные брелоки или яркие принты сделают ваш образ еще интереснее.

Сумка Miu Miu. Фото из Instagram

Непривычные формы

Весна и лето — лучшее время для смелых экспериментов. Сумки в виде веера, клетки или других нетипичных форм станут главной изюминкой вашего образа. Они прекрасно сочетаются с вечерними платьями, и вам даже не понадобятся дополнительные украшения.

В 2025 году главное — не бояться быть собой. Яркие, стильные и необычные сумки помогут вам подчеркнуть свою уникальность и сделать каждый образ неповторимым.

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