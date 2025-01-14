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Сумки, які привертають увагу у 2025 — стильні варіанти

14 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Сумки, які виділять вас із натовпу у 2025 — мають wow-ефект
Стильна сумка в образі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Індивідуальність стає ключовою рисою нового модного сезону. Якщо раніше мінімалізм домінував на подіумах, то тепер у трендах — максималізм. Цей стиль відкриває величезні можливості для самовираження. Одним із головних акцентів сезону стали яскраві та незвичайні сумки, які не залишать вас непоміченими. 

Новини.LIVE розповість, які сумки стануть must-have у 2025 році.

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Які сумки будуть трендовими цього року

Coach

Весняно-літня колекція Coach вражає уяву. Тут сумки не просто аксесуар, а справжні витвори мистецтва. Вони прикрашені малюнками, наліпками і нагадують дитячі іграшки — плюшевих ведмедиків та динозаврів.

Такі сумки мають класний вигляд з базовими речами, адже самі по собі є яскравим акцентом. А якщо хочеться додати ще більше деталей, спробуйте брелоки — модний тренд, який залишається актуальним.

Сумки Coach вражають стильними варіантами
Сумки. Фото з Instagram

Louis Vuitton

Для тих, хто любить експерименти, але не готовий до радикальних рішень, Louis Vuitton пропонує сумки з бахромою, заклепками або інкрустовані камінням. Це ідеальний вибір для вечірок. Такий аксесуар можна комбінувати як із простим вбранням, так і з розкішними образами — він завжди буде мати гармонійний вигляд.

Сумки від Louis Vuitton пасують під усе
Сумка від Louis Vuitton. Фото з Instagram

Miu Miu

Якщо вам здається, що однієї сумки недостатньо, зверніть увагу на тренд від Miu Miu — носити одразу дві маленькі сумки. Головне — поєднувати їх за стилем і кольором. Додаткові брелоки чи яскраві принти зроблять ваш образ ще цікавішим. 

Сумки у 2025 році можна доповнювати яскравими деталями
Сумка Miu Miu. Фото з Instagram

Незвичні форми

Весна і літо — найкращий час для сміливих експериментів. Сумки у вигляді віяла, клітки чи інших нетипових форм стануть головною родзинкою вашого образу. Вони чудово поєднуються з вечірніми сукнями, і вам навіть не знадобляться додаткові прикраси. 

У 2025 році головне — не боятися бути собою. Яскраві, стильні та незвичайні сумки допоможуть вам підкреслити свою унікальність і зробити кожен образ неповторним.

Раніше ми писали про те, якою сумкою здивував Louis Vuitton. 

Також ми повідомляли, на які речі зі зміїним принтом варто звернути увагу у 2025.

мода сумки аксесуари стиль 2025 рік

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