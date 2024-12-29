Лучшая альтернатива платью и юбке в 2025 — об этом все забыли

Девушка в прозрачном платье. Фото: Freepik

Новый год уже близок, и все мы начинаем задумываться о праздничных образах. Но на этот раз можно отойти от привычных платьев и попробовать что-нибудь новое. Как насчет стильного корсета? Он точно сделает ваш праздничный вид незабываемым.

Новини.LIVE расскажет, какая вещь вернется в моду в 2025 году.

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Если когда-то корсеты ассоциировались с неудобством, то теперь они уверенно возвращаются в моду. Сейчас это не просто элемент старинного гардероба — сегодня корсеты стали современной и трендовой вещью.

Дизайнеры известных брендов, таких как Balmain, Dolce & Gabbana или Prada, активно включают их в свои коллекции 2025 года, показывая, как можно создавать стильные и разнообразные образы.

Образ с корсетом. Фото с Instagram

Черный классический корсет? Прекрасный выбор. Кожаный вариант? Еще более смело. А может быть, вам по душе пастельные или насыщенные бордовые оттенки? Они идеально подходят к брюкам или юбке в тон, создавая элегантный монохромный образ.

Яркий корсет с брюками. Фото с Instagram

Корсет уже давно используется не только для вечерних выходов. Теперь его можно смело носить с джинсами и кроссовками. Это отличный вариант для тех, кто хочет иметь женственный образ, но без чрезмерной формальности.

Что надеть на Новый год? Попытайтесь соединить корсет с блестящими брюками, атласными брюками с перьями или прозрачной юбкой миди. Добавьте аксессуары — чокеры или массивные украшения сделают образ еще более эффектным.

Корсет в сочетании с мини-юбкой. Фото с Instagram

А после праздников корсет не исчезнет из гардероба. Он станет вашим любимым базовым элементом для любого случая — от вечеринок до обычных прогулок. Это настоящий маст-хэв для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно.

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