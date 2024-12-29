Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Платье в прошлом — что носить, чтобы выглядеть еще эффектнее arrow

Платье в прошлом — что носить, чтобы выглядеть еще эффектнее

29 декабря 2024 08:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучшая альтернатива платью и юбке в 2025 — об этом все забыли
Девушка в прозрачном платье. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год уже близок, и все мы начинаем задумываться о праздничных образах. Но на этот раз можно отойти от привычных платьев и попробовать что-нибудь новое. Как насчет стильного корсета? Он точно сделает ваш праздничный вид незабываемым.

Новини.LIVE расскажет, какая вещь вернется в моду в 2025 году.

Читайте также:

Что выбрать вместо платья или юбки в 2025 году

Если когда-то корсеты ассоциировались с неудобством, то теперь они уверенно возвращаются в моду. Сейчас это не просто элемент старинного гардероба — сегодня корсеты стали современной и трендовой вещью.

Дизайнеры известных брендов, таких как Balmain, Dolce & Gabbana или Prada, активно включают их в свои коллекции 2025 года, показывая, как можно создавать стильные и разнообразные образы.

Идея праздничного образа с корсетом
Образ с корсетом. Фото с Instagram

Черный классический корсет? Прекрасный выбор. Кожаный вариант? Еще более смело. А может быть, вам по душе пастельные или насыщенные бордовые оттенки? Они идеально подходят к брюкам или юбке в тон, создавая элегантный монохромный образ.

Корсет подходит под разные вещи
Яркий корсет с брюками. Фото с Instagram

Корсет уже давно используется не только для вечерних выходов. Теперь его можно смело носить с джинсами и кроссовками. Это отличный вариант для тех, кто хочет иметь женственный образ, но без чрезмерной формальности.

Что надеть на Новый год? Попытайтесь соединить корсет с блестящими брюками, атласными брюками с перьями или прозрачной юбкой миди. Добавьте аксессуары — чокеры или массивные украшения сделают образ еще более эффектным.

Женщина в корсете выглядит привлекательно.
Корсет в сочетании с мини-юбкой. Фото с Instagram

А после праздников корсет не исчезнет из гардероба. Он станет вашим любимым базовым элементом для любого случая — от вечеринок до обычных прогулок. Это настоящий маст-хэв для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно.

Раньше мы писали о том, какая стильная юбка должна быть в каждом гардеробе.

Также мы сообщали, какие вещи из 2000-х вернулись в моду.

мода одежда вещи стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

07:38 В Южной Корее разбился пассажирский самолет

07:30 Штрафа от ТЦК можно избежать — юристы сказали по каким причинам

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

07:15 Что стало с ценами на новогодние продукты за месяц — сравнение

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

07:38 В Южной Корее разбился пассажирский самолет

07:30 Штрафа от ТЦК можно избежать — юристы сказали по каким причинам

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

07:15 Что стало с ценами на новогодние продукты за месяц — сравнение

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн